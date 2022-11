Letizia di Spagna irresistibile: abito-gioiello, spalle nude e pioggia di diamanti

Letizia di Spagna è in viaggio di Stato con Felipe in Croazia e ha lasciato tutti senza fiato durante la cena di Stato offerta dal Presidente Zoran Milanović e sua moglie, Sanja Musić, che al confronto con la Reina è letteralmente sparita. D’altro canto, il suo abito-gioiello, firmato Boüret, è irresistibile per eleganza e sensualità.

Letizia di Spagna, ancora a spalle nude

Negli ultimi tempi Letizia di Spagna ha dimostrato di amare molto gli abiti che puntano su spalle e schiena nuda, sarà un suo piccolo vezzo per mostrare i muscoli scolpiti da tanta palestra o forse considererà più opportuno e raffinato a 50 anni scoprire quella parte del corpo piuttosto che le gambe di cui non ama affatto le ginocchia. Così eccola sfoggiare cut out più o meno improbabili, a eccezione dei jeans skinny indossati per la visita privata alla fiera di Madrid.

Letizia di Spagna, l’abito-gioiello con cristalli

Ma alla cena di Stato a Zagabria, Donna Letizia non sbaglia nemmeno un dettaglio. È veramente una dea, illuminata da cascate di cristalli e diamanti. La Reina va a colpo sicuro e senza troppi sforzi ricicla un abito da sera che ha avuto grande successo. Si tratta di un vestito blu midi off-shoulders, che mostra le spalle e il décolleté perfetto della Reina, dotato di un originale cinturino gioiello in cristalli sullo scollo e una gonna a portafoglio che accarezza la silhouette perfetta.

Il modello è firmato Boüret e Letizia lo indossò la prima volta lo scorso luglio durante i Premi Principessa Girona, riscuotendo un grande successo. La stilista Vanessa Datorre, fondatrice del brand, è molto orgogliosa che la sua creazione sia stata indossata per ben due volte dalla Regina e sul suo profilo Instagram ha condiviso il momento della realizzazione di questo abito-gioiello.

Letizia di Spagna, gli orecchini tempestati di diamanti

La Reina lo ha indossato alla cena di Stato abbinandole a delle slingback blu a punta, di Carolina Herrera, e a una borsa di Magrit. Ma come se ce fosse bisogno, la vera punta di diamante, è il caso di dirlo, del look di Letizia di Spagna sono gli orecchini. Sono a forma di foglia, da portare a lobo, composti da diamanti di varia grandezza. La Reina li ha presi in prestito dalla suocera. Infatti, la Regina Sofia li ha ricevuti in regalo nel 1989 dal sultano dell’Oman. Il set prezioso comprendeva anche una collana e un bracciale che però Letizia ha preferito non indossare, sarebbero stati ridondanti con l’abito. Anche se un braccialetto con zaffiri e brillanti l’aveva comunque.

Ancora una volta a scelto di stirare i capelli con la piastra, pettinatura che le dona molto e che la ringiovanisce. Il make up invece era più accentuato, trattandosi di una cena di gala: ombretto color terra, riga nera, ciglia lunghissime e blush rosa.

Letizia di Spagna, il programma del viaggio in Croazia

Un piccolo dettaglio curioso della serata ufficiale: il Presidente Zoran Milanović non parla né inglese né spagnolo e quindi per seguire il suo discorso, Felipe e Letizia sono stati dotati di un piccolo libretto che conteneva la traduzione.

Il viaggio in Croazia di Letizia e Felipe si conclude nel pomeriggio del 17 novembre, dopo l’incontro del Re con il Capo del Parlamento e la visita della Regina a una clinica dell’udito, in compagnia della First Lady. I Sovrani sono arrivati a Zagabria il 16 novembre, accolti in grande onore dal Presidente e da sua moglie, ma il tempo era pessimo. La Reina ha indossato un pesante look verde con mantella di lana e si è coperta dalla pioggia con un ombrello nero.