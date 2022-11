Letizia di Spagna, come indossare i jeans a 50 anni e sembrare più magra e giovane

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, come rinnovare l’abito da sera di 5 anni fa

Letizia di Spagna è comparsa a sorpresa alla fiera della BioCultura di Madrid e ha dato una lezione di stile, insegnandoci come indossare i jeans skinny (i suoi sono firmati & Other Stories) a 50 anni e sembrare più giovani e magre.

Nelle sue ultime uscite pubbliche autunnali, Letizia di Spagna ha sfoggiato nuovi look che hanno fatto parlare di sé nel bene e nel male. Alcuni sono apparsi fin troppo sopra le righe, come l’abito che lasciava la schiena totalmente scoperta, altri li ha indossati in modo sbagliato come la maxi gonna di H&M, altri ancora erano semplicemente divini come l’abito di gala blu navy di Carolina Herrera. Ma quando la Reina gira per la città in forma privata, abbandona gli outfit complessi, preferendo capi comodi e pratici.

Letizia di Spagna, il trucco per sembrare più magra e giovane

È quello che è accaduto lo scorso 6 novembre quando Donna Letizia è stata sorpresa tra gli stand della Fiera della BioCultura. La Regina era sola, senza suo marito Felipe, e senza seguito. Per la visita privata ha optato per un’ampia felpa, in stile bretone, a righe bianche su sfondo blu, con 3 bottoni dorati sulle spalle e maniche oversize e un paio di jeans skinny, firmati & Other Stories. Il resto del look è composto da una borsa a due manici, probabilmente una shopper, dove ha infilato una giacca blu con orlo bianco, perfettamente coordinata alla felpa.

I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle, il make up è molto naturale, con un lipgloss che lucida le labbra e dà luminosità al viso. I gioielli sono essenziali, orecchini a cerchio e l’anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, che ormai rappresenta per lei un amuleto dal quale non si separa mai.

Letizia di Spagna, come portare i jeans a 50 anni

Letizia, che ha compiuto 50 anni lo scorso 15 settembre, ci insegna come indossare i jeans a qualsiasi età. La Reina sceglie un contrasto di volumi tra il sopra e il sotto: la felpa è extra large e i pantaloni sono skinny, questo le permette di slanciare la figura e di esaltare le gambe che sono uno dei suoi punti di forza. Il gioco delle proporzioni può anche essere rovesciato, ossia optare per una maglia più aderente sopra e per pantaloni più ampi sotto. Naturalmente questo dipende dalla forma fisica che si ha.

Letizia di Spagna, quali scarpe indossare coi jeans

Altro dettaglio non trascurabile sono gli accessori. Se il contrasto tra i volumi è promosso, scarpe e borsa devono essere in linea con l’abbigliamento. Giustamente la Reina col suo look casual ha optato per una maxi borsa da giorno, evitando clutch o mini handbag che sarebbero state fuori luogo, oltre che poco pratiche. Per quanto riguarda le scarpe, purtroppo non abbiamo foto di quelle indossate da Donna Letizia, ma quasi certamente erano basse. In questo caso, sneaker, mocassini o stringate sono ideali. Mentre vanno evitate le ballerine, piuttosto se amate un po’ di tacco, potreste scegliere tra biker o ankle boot.

Letizia di Spagna, Regina in incognito

Tra gli stand della Fiera, Letizia si è aggirata in incognito. Di fatto, lo fa ogni anno. La BioCultura le interessa particolarmente e ci tiene a visitare i padiglioni privatamente, informandosi sulle produzioni. In queste occasioni, la Reina fa acquisti oppure viene omaggiata dagli espositori con i loro prodotti. Già nel 2016 la Regina era stata paparazzata in fiera con piumino e sciarpa sul volto per non farsi riconoscere mentre faceva un po’ di shopping.