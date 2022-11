Letizia di Spagna ad alta seduzione: spalle nude, lato B scolpito e sandali killer

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, quando i muscoli in vista sono un errore

Letizia di Spagna non tradisce le aspettative e a Barcellona lascia senza fiato con l’abito da sera blu navy, firmato Carolina Herrera, che scopre maliziosamente una spalla e delinea le sue curve perfette rendendola irresistibile.

Dopo aver sfoggiato look piuttosto bizzarri negli ultimi tempi, dalla maxi gonna col buco all’abito che mostrava la schiena nuda e troppo muscolosa, Letizia di Spagna si riscatta con l’outfit perfetto. Questa volta la Reina non fa nessun acquisto, ma si limita a riciclare uno degli abiti del suo guardaroba che ha avuto maggior successo.

Letizia di Spagna, l’abito che scolpisce di Carolina Herrera

Si tratta di un magnifico vestito da sera, firmato Carolina Herrera, uno dei brand preferiti da Letizia di Spagna e adesso anche da sua figlia Leonor. L’occasione per sfoggiarlo nuovamente è il 175° anniversario della Fundación del Círculo del Liceo de Barcelona. Appena Donna Letizia ha fatto il suo ingresso al gala, ha catalizzato l’attenzione di tutti. Gli sguardi erano puntati su di lei grazie al suo look ad altissima seduzione, che scolpisce e rende scultoreo il suo fisico, dalle braccia muscolose al lato B d’acciaio.

Fonte: Getty Images

Questa volta non ha dovuto scoprire parti nascoste di sé, che avrebbero dovuto rimanere tali, con cut out discutibili. Qui la classe e la raffinatezza non hanno pari. Così, i 420 invitati alla serata esclusiva sono rimasti senza parole di fronte alla bellezza della Reina, accolta trionfalmente con applausi scroscianti e immortalata dai cellulari di tutti i presenti

Letizia sembra una top model mentre attraversa il salone accanto a suo marito Felipe. L’abito blu navy, lungo e sinuoso, esalta e scolpisce la sua figura, mentre lo scollo asimmetrico che lascia nuda solo una spalla aggiunge un tocco di notevole seduzione. In altre parole, la Reina è irresistibile. E sa di esserlo, perché quando debuttò con questo outfit nel 2017, durante una cena a Londra offerta dal sindaco e fu osannata da tutti. Allora lo abbinò alla tiara floreale, dato l’impegno istituzionale, e dei preziosissimi orecchini pendenti.

Letizia di Spagna, gli orecchini della suocera

A Barcellona però sceglie di arricchire il suo look con un paio di orecchini in zaffiro e diamanti che hanno un significato nascosto. Infatti, appartengono alla Regina Sofia, sua suocera, che glieli ha dati in prestito. Un gesto di distensione tra le due donne che hanno avuto spesso contrasti e dissapori. Anche il bracciale è di diamanti e zaffiri, ma la sua origine è sconosciuta.

Mentre i capelli portati sciolti sulle spalle e stirati con la piastra, le illuminano il viso e la ringiovaniscono donandole freschezza. D’altro canto, la Reina a 50 anni ha dimostrato di saper portare con disinvoltura lo stesso abito della figlia 15enne.

Letizia di Spagna, i sandali gioiello di Jimmy Choo

Gli accessori che completano l’outfit sono dei sandali-gioiello dorati, di Jimmy Choo, che costano 750 euro, intrecciati con cinturino alla caviglia e tacco 12, malgrado i suoi problemi al piede e una clutch metallizzata di Magrit, unico elemento che è stato criticato del look della Reina perché considerata troppo grande per il suo outfit serale, come dire che il modello è fin troppo vintage ed è tempo di aggiornarlo. Ma si tratta di un dettaglio trascurabile che non inficia il giudizio più che positivo su questo look che è semplicemente stratosferico.