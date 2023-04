Letizia di Spagna, l’abito vintage da 96 euro che solo lei indossa così

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, i look rosa da copiare. O evitare

Letizia di Spagna va a Cordoba e indossa il perfetto abito di primavera, un’esplosione di fiori e colori, in stile vintage che esalta il vitino da vespa della Reina. Firmato Cayro, costa meno di 100 euro, per la precisione 96,90 euro.

Letizia di Spagna, l’abito a fiori a meno di 100 euro

Tornata dalle vacanze di Pasqua, Letizia di Spagna ha dato prova del suo gusto sfoggiando look nuovi a tema floreale. Si inizia con l’abito in maglia che svela la lingerie, decorato con due grandi gelsomini bianchi del brand spagnolo Galcon, e si finisce con un vestito multicolor, plurivitaminico ma estremamente femminile che è tutto un fiore.

La Reina lo indossa per presenziare all’evento centrale della terza giornata del Talent Tour con l’annuncio del vincitore del Premio Fondazione Principessa di Girona 2023 nella categoria Arti e Lettere. Ancora una volta Donna Letizia si affida a un brand spagnolo, Cayro, che firma l’abito di questa primavera. Si tratta di un modello che si ispira alle forme vintage e bon ton. Si chiama Violeta e prevede maniche corte a sbuffo, un drappeggio sul decolleté che si conclude in una cintura di stoffa regolabile da un anello, annodata stretta che mette in risalto la vita sottile della Regina, mentre la gonna arriva ai polpacci. La stoffa a fantasia floreale è un’esplosione di colori, quasi uno choc, che vanno dal giallo al fucsia, all’arancione. L’abito è acquistabile per una cifra accessibile, infatti costa 96,90 euro.

Fonte: Getty Images

Se non vi piace apparire, questo abito non fa per voi. In effetti, i colori sgargianti rendono il look della Reina più adatto a una scampagnata che a un evento formale. Ma Letizia riesce a sfoggiare il suo outfit con una tale eleganza che non stona nel contesto.

Letizia di Spagna, le scarpe apposta per lei

Se il vestito è nuovo, non lo sono gli accessori. La Reina lo abbina a una clutch scamosciata fucsia e a delle décolleté dello stesso colore, firmate Magrit, il suo brand di calzature preferito. Le scarpe sono state modificate appositamente per lei. Infatti, come è noto la moglie di Felipe soffre del neuroma di Morton che le causa dolori al piede. Per rendere più sopportabili i tacchi, la Reina si fa rialzare la suola con un plateau esterne. In questo caso il rialzo è più evidente che in altri modelli.

Fonte: Getty Images

Sempre in stile vintage sono gli orecchini in oro bianco e 17 diamanti, creati da San Eloy. Sono realizzati con la tradizionale tecnica della filigrana Cordovan. La prima volta che li ha indossati è stato nel 2005. Per poi riproporli ben 18 anni dopo, nel gennaio di quest’anno. L’unico altro gioiello che si permette la Reina è il suo anello ispirato a Dante, Coreterno, che ha sostituito quello di Karen Hallam, come nuovo talismano.