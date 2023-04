Letizia di Spagna, perché sceglie sempre la stessa location per le vacanze pasquali

Fonte: IPA Letizia di Spagna rinnova il look con un accessorio che è l’emblema della comodità

Mare o montagna? Se questa domanda mette in crisi molti, Letizia di Spagna ha la risposta pronta: mare, sempre e comunque. La Regina, infatti, non tradisce mai la località molto amata (anche dal resto della Famiglia Reale) per le vacanze di Pasqua: Palma di Maiorca, dove può trascorrere del tempo lontana dagli impegni di Palazzo con la sua famiglia, compresa la Principessa Leonor, che studia fuori. Ma sarà vero che la Reina stia pensando di cambiare meta, o è solo una fake news?

Letizia di Spagna: perché ama Palma di Maiorca

Che siano le fresche giornate primaverili delle vacanze di Pasqua, o quelle afose di agosto, Letizia di Spagna ha un solo luogo nel suo cuore per lasciare tutto e svagarsi in Famiglia: Palma di Maiorca. Anche quando, nel mese di febbraio, Re Felipe si è concesso qualche giorno sulla neve con gli amici, in località Baqueira Beret, la Regina ha preferito restare a casa. Lei, il mare, non lo tradisce, di certo non per le montagne: è noto, infatti, che non sia un’appassionata di sci, anzi, è talmente grande la paura di cadere sulla pista, da spingerla a non partire proprio.

Per questo, per i suoi gusti, Palma di Maiorca è perfetta: sole, aria aperta, un grande porto sul Mediterraneo, e niente sport da praticare, ma solo relax, al fianco di Felipe e delle figlie, Leonor (che ormai non vive a casa) e Sofia. E qualche volta, ma non sempre, la suocera, la Regina Madre Sofia, con la quale dopo molti attriti (causati da Letizia) pare sia tornato il sereno.

I look scelti da Letizia per trascorrere le sue giornate sull’isola sono sempre casual, freschi, non formali e molto colorati: abiti floreali, pantaloni di lino, top leggerissimi, scarpe e borse intrecciate. La Regina non delude mai in fatto di outfit, e quando si trova in questa località balneare possiamo vederla in una veste insolita: addio rigidità e austerità, benvenuta alla donna normale che si gode una vacanza come tutte le altre. Come fa e fa, Letizia non sbaglia mai.

Pasqua 2023: il mistero dell’assenza di Letizia di Spagna

Ma Letizia non romperà mai questa tradizione? In realtà, lo ha già fatto nel 2020 e nel 2021 quando, a causa della pandemia, è dovuta restare a Palazzo. Da quel momento, però, si è parlato di un distacco della Famiglia Reale da questo luogo, nonostante ci sia tornata costantemente nei mesi estivi, sino al 2022. Palma di Maiorca sì oppure no? Il gossip impazza, ogni volta che i Reali si comportano in modo differente scatta l’indiscrezione, e quindi la domanda è se Letizia sarà al fianco di Felipe quest’anno.

Il motivo è presto detto, già in occasione di Mercoledì Santo, il Re è stato avvistato sull’isola, dove, ad aspettarlo, non c’erano moglie e figlie, ma bensì sua madre. Di loro, invece, nessuna traccia, anzi, Felipe ha persino cenato da solo in un noto ristorante della zona. La coppia è attesa per la tradizionale funzione religiosa del giorno di Pasqua, presso la cattedrale di Palma di Maiorca, e solo in questa occasione si saprà che l’amata usanza di Letizia è stata rinnovata, oppure no. Ma certamente sarà così: come prevedibile, la Regina è ancora a casa per ultimare gli ultimi preparativi per la partenza con le ragazze, e mancherà pochissimo al suo arrivo.