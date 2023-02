Letizia di Spagna è sparita: Re Felipe da solo sulla neve

Fonte: IPA Letizia di Spagna, dall’abito a pois alle scarpe di corda: i look in Angola

Se Re Felipe viene avvistato da solo, senza Letizia di Spagna, a sciare con un gruppo di amici, il gossip si accende subito: dov’è la Regina? E i giornali spagnoli si divertono con illazioni e teorie, anche se solo una sembra plausibile: il brutto rapporto di Letizia con la pista da sci. E mentre si prepara a nuovi impegni ufficiali, comodamente a Madrid, il Re si diverte nei suoi pochi giorni di riposo che si ritaglia, ogni anno, sulla neve. Ma il gossip non si spegne.

Letizia di Spagna è sparita: dove si trova la Regina

Lo aveva preannunciato, il 2023 sarà un anno intenso, il primo a pieno regime dopo la pandemia mondiale, e gli scandali che hanno colpito il Re emerito Juan Carlos, e dunque tutta la Famiglia Reale spagnola. Per questo, Letizia di Spagna non riesce a ritagliarsi neanche un minuto di meritata vacanza. O forse non vuole.

Tutti i giornali ne parlano: dov’è la Regina? Non ha seguito Re Felipe sulla neve, a Baqueira Beret, non appare in pubblico da tre giorni, e non ha eventi in programma nell’immediato. Dopo il ritorno dal lungo viaggio di Stato in Angola, Letizia ha mantenuto un profilo basso, presenziando solo alla mostra dedicata al pittore Joaquín Sorolla, in occasione del centenario della sua morte.

Ora si trova a Madrid, ma Felipe non è con lei.

Re Felipe da solo sulla neve

Questa è ormai una tradizione consolidata: ogni febbraio Re Felipe si reca in montagna, in località Baqueira Beret, con un gruppo di amici. Si tratta dell’occasione giusta per staccare la spina e dedicarsi al suo hobby preferito: sciare. Così, anche quest’anno, non ha rinunciato a qualche giorno sulla in pista ma, come accade da qualche anno, non c’era Letizia Ortiz al suo fianco.

“Da solo sulla neve” titolano i giornali spagnoli che, già solitamente, non sono grandi fan della Corona (a differenza dei tabloid inglesi), e ci tengono a sottolineare questo curioso mistero: perché la Regina è rimasta a casa? L’ultima volta con un paio di sci risale, per Letizia, al 2017, e poi non ha più accompagnato il marito.

Si parlava di crisi, di separazione, ma i motivi, secondo i bene informati, sono ben diversi.

Perché Letizia di Spagna non accompagna Felipe sulla pista da sci

Forse non tutti sanno che Letizia non ama particolarmente la montagna, e ha un pessimo rapporto con la pista da sci. Appassionata dell’estate e del mare, per lei questo clima è davvero una punizione, e la prima volta che ha praticato questo sport è stata nel 2004, con Re Felipe.

Per assecondare la passione del marito, la Ortiz ha ceduto, anche se, come riportano le cronache di allora, la Regina aveva una grande paura di cadere. Non avvenne, la giornata trascorse serena, ma, dal 2017, ha detto stop, e non ha più messo gli sci ai piedi.

Come darle torto? Immaginate di essere costretti a praticare uno sport che non vi piace, circondati da paparazzi, e con il terrore di cadere e di fare una brutta figura.