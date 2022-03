Diana torna a casa, nel ritratto inedito è più bella che mai

Diana, l’abito da sposa è un mito per la moda (e per gli scandali): cosa c’è da sapere

Un sorprendente ritratto in bianco e nero ci restituisce un’immagine inedita della Principessa Diana, icona di stile e umanità che tutti noi non abbiamo mai dimenticato. L’occasione è una mostra sulla Royal Family che aprirà al pubblico il prossimo 4 marzo e che – ne siamo certi – attirerà tantissimi visitatori. Perché con una semplice fotografia la Principessa del popolo torna dopo tanti anni nella sua casa, Kensington Palace, la sua ultima residenza che conserva tanti ricordi, sorrisi e lacrime. E saperlo non può che donarci un brivido di emozione.

Il ritratto della Principessa Diana mai visto prima

“Riservata, stoica, distoglie lo sguardo dallo spettatore“, così i curatori degli Historic Royal Palaces descrivono il ritratto della Principessa Diana mai visto prima che trova spazio nella mostra Life Through a Royal Lens, la nuova esposizione allestita a Kensington Palace che riunisce alcune delle immagini più iconiche mai scattate ai membri della Royal Family. Tantissimi scatti, da quelli che ritraggono la Regina Vittoria e il Principe Alberto durante la sua infanzia, dalle cerimonie di stato ai tour reali, fino ai ritratti intimi di famiglia meno conosciuti. Un vero e proprio viaggio che parte dal 19esimo secolo e arriva ai giorni nostri.

Ed è negli anni Ottanta che il fotografo David Bailey ha realizzato il ritratto inedito di Lady D. che per la prima volta viene esposto al pubblico. La Principessa ha posato davanti alla macchina fotografica di Bailey nel 1988, quando aveva 27 anni e tutta la vita davanti. Si era sposata con il Principe Carlo appena sette anni prima, in una cerimonia che non dimenticheremo mai con quell’abito da favola e lo strascico infinito. Ma soprattutto con il sorriso di una bambina pronta a diventare la più grande donna del Regno Unito.

“Per me è la più potente delle immagini di quella seduta (fotografica, ndr)”, ha detto la curatrice Claudia Acott Williams. E in effetti non si può che restare letteralmente rapiti da questo ritratto che esprime appieno tutta l’eleganza, la forza e insieme la fragilità e la solitudine della Principessa più amata di sempre.

Kate Middleton fotografa d’eccezione

Una mostra non è soltanto l’occasione per ammirare le immagini di chi non c’è più, di personaggi importanti che hanno segnato la storia del Regno Unito. È anche il punto d’incontro tra generazioni tanto diverse e lontane tra loro e ci piace sapere che Diana e Kate Middleton si troveranno in qualche modo insieme, a un palmo l’una dall’altra.

Tra i ritratti della mostra Life Through a Royal Lens, infatti, ci sono anche tre scatti realizzati dalla Duchessa di Cambridge che, come ben sappiamo, è una grande appassionata di fotografia e non è la prima volta che espone i propri lavori. Nonostante sia una fotografa amatoriale, Kate “Ha una naturalezza che non otterresti mai con un fotografo professionista – ha detto la curatrice Claudia Acott Williams – che le permette anche di creare un certo grado di intimità mentre cattura le immagini”.

E fa ancor più tenerezza sapere che le tre fotografie scelte da Kate Middleton per la mostra ritraggono i suoi tre adorati bimbi George, Charlotte e Louis. Diana non li ha mai potuti conoscere, ma a Kensington Palace avrà modo di stargli vicino. Almeno in foto.