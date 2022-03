Kate Middleton, cambio di look vincente col cappotto da sogno che costa 1.127 euro

Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton e William hanno trascorso la giornata in Galles in occasione della festa di San David, patrono locale. La Duchessa di Cambridge è stata protagonista di un favoloso cambio di look dove a predominare è il verde in omaggio del Paese ospitante, che comprende un cappotto meraviglioso di Sportmax che costa 940 sterline (ossia 1.127 euro circa).

Kate Middleton in fattoria

Per William e Kate Middleton si tratta in parte di un’occasione per fare una bella scampagnata all’aria aperta. Nella loro agenda c’è infatti una gita in fattoria, la Pant Farm, dove la coppia ha incontrato un simpatico gruppo di capre. E Kate non ha perso l’occasione per fare loro qualche coccola. Come è noto Lady Middleton ama molto gli animali e in famiglia non sono mai mancati teneri cuccioli di cani. Il motivo della visita è per sottolineare l’importanza nei produttori locali di formaggio per le comunità rurali.

Dato l’impegno bucolico, Kate ha scelto un look casual e caldo. Ha indossato il suo giaccone verde cachi di Seeland, che ha già sfruttato diverse volte, anche durante il suo viaggio in Danimarca, da 209 sterline (250 euro circa) che ha abbinato a un paio di jeans skinny e una sciarpa rossa intorno al collo.

Kate Middleton, il cappotto verde di Sportmax

Terminato il tour in fattoria, Kate ha avuto il tempo per un rapito cambio look ed è tornata nuovamente in pubblico con uno splendido cappotto verde bosco di Sportmax da 1.127 euro, sul cui bavaro spicca la spilla gialla a forma di narciso che in Galles si usa indossare nel giorno del loro patrono. Il prezioso capospalla è perfettamente abbinato al dolcevita ton sur ton, jeans e stivaletti neri con cui ha debutto nel 2011 quando ancora era solo la fidanzata di William. E per dare un tocco glamour all’outfit, Lady Middleton, futura Regina consorte, ha sfoggiato i suoi orecchini a cerchio dorati di Spells of Love che costano 60 sterline (72 euro).

Anche in Galles la Duchessa di Cambridge non ha perso l’occasione di intrattenersi con dei bambini con cui ha scherzato. Will e Kate sono apparsi di ottimo umore, forse anche in considerazione delle migliorate condizioni di salute della Regina Elisabetta che è stata avvistata per la prima volta fuori da Windsor, al volante della sua auto, da quando le è stato diagnosticato il Covid.