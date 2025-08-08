Kate Middleton preoccupata per la figlia, l’accordo con William per “salvare” Charlotte

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Charlotte e Kate Middleton

Passano gli anni e cresce la preoccupazione di Kate Middleton nei riguardi della figlia Charlotte, alla quale è affezionatissima. La Principessa del Galles starebbe facendo il possibile affinché la bambina non diventi una “riserva” della famiglia reale. E in questo sarebbe supportata completamente dal marito William.

Il piano di Kate e William per Charlotte

Quando qualche settimana fa Charlotte si è unita al padre a Basilea, in Svizzera, per celebrare le Leonesse inglesi nella finale femminile degli Europei, non si è trattato solo di un dolce momento padre-figlia. È stata anche la dimostrazione di un approccio genitoriale più profondo e intenzionale da parte del futuro Re e di sua moglie.

A soli 10 anni, Charlotte è apparsa composta e sicura di sé durante l’apparizione. Ma dietro la sua compostezza pubblica si nasconderebbe una strategia silenziosa da parte di William e Kate Middleton: riscrivere il copione reale per la “riserva”.

Per generazioni, infatti, la famiglia reale si è chiesta come gestire i fratelli minori dei futuri monarchi, i cosiddetti “spares”. Dal Principe Harry al Principe Andrea, passando per la Principessa Margaret, la storia ha mostrato le conseguenze del non attribuire a questi reali un ruolo chiaro, ma sottoporli solo ad un attento esame pubblico.

Il risultato? Scandali, risentimenti e ricadute emotive. Per questo William e Kate sono determinati ad evitare che i propri figli seguano questa strada e hanno deciso di adottare un metodo del tutto nuovo.

“Una delle differenze più grandi è che William e Catherine mettono i loro figli al primo posto“, ha affermato la storica reale Marlene Koenig.

A quanto pare, la presenza di Charlotte a Basilea non è stato solo un viaggio divertente. È stata anche un’introduzione al ruolo di regina, che ha messo in mostra il suo potenziale come figura di riferimento sportiva e alla moda per le giovani ragazze.

Ailsa Anderson, ex addetta stampa della Regina Elisabetta II, ha aggiunto: “È una conclusione logica averla lì. Il calcio femminile sta diventando sempre più popolare. William e Catherine, in una certa misura, romperanno il protocollo reale e faranno a modo loro”.

Anche il Principe Harry è preoccupato per sua nipote

Nella sua biografia – intitolata appunto Spare, ovvero di riserva – il Principe Harry ha parlato di come si è sentito per tutta la vita all’ombra di suo fratello William e non ha nascosto la preoccupazione per i piccoli Charlotte e Louis, nati dopo il futuro Re George.

“So che di quei tre bambini, almeno uno finirà come me, come quello di riserva. E questo mi fa male, mi preoccupa”, ha scritto il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana.

Ma William, come raccontato proprio da Harry, gli avrebbe detto senza mezzi termini: “I miei figli non sono una tua responsabilità” E su tale argomento molti commentatori reali ritengono che William e Kate faranno di tutto affinché nessuno dei loro figli si senta “di riserva”.

A tal proposito, l’esperta reale Sally Bedell Smith ritiene che Charlotte avrà un posto nella vita pubblica: “Penso che questo sia un modo intelligente di farlo. Immagino che Charlotte farà parte del quadro generale”.