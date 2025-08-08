Kate Middleton preoccupata per la figlia, l’accordo con William per “salvare” Charlotte

Secondo le ultime indiscrezioni la Principessa del Galles potrebbe rompere, ancora una volta, il protocollo reale per il bene della bambina

Pubblicato: 8 Agosto 2025 07:00

Charlotte e Kate Middleton

Passano gli anni e cresce la preoccupazione di Kate Middleton nei riguardi della figlia Charlotte, alla quale è affezionatissima. La Principessa del Galles starebbe facendo il possibile affinché la bambina non diventi una “riserva” della famiglia reale. E in questo sarebbe supportata completamente dal marito William.

Il piano di Kate e William per Charlotte

Quando qualche settimana fa Charlotte si è unita al padre a Basilea, in Svizzera, per celebrare le Leonesse inglesi nella finale femminile degli Europei, non si è trattato solo di un dolce momento padre-figlia. È stata anche la dimostrazione di un approccio genitoriale più profondo e intenzionale da parte del futuro Re e di sua moglie.

A soli 10 anni, Charlotte è apparsa composta e sicura di sé durante l’apparizione. Ma dietro la sua compostezza pubblica si nasconderebbe una strategia silenziosa da parte di William e Kate Middleton: riscrivere il copione reale per la “riserva”.

Per generazioni, infatti, la famiglia reale si è chiesta come gestire i fratelli minori dei futuri monarchi, i cosiddetti “spares”. Dal Principe Harry al Principe Andrea, passando per la Principessa Margaret, la storia ha mostrato le conseguenze del non attribuire a questi reali un ruolo chiaro, ma sottoporli solo ad un attento esame pubblico.

Il risultato? Scandali, risentimenti e ricadute emotive. Per questo William e Kate sono determinati ad evitare che i propri figli seguano questa strada e hanno deciso di adottare un metodo del tutto nuovo.

“Una delle differenze più grandi è che William e Catherine mettono i loro figli al primo posto“, ha affermato la storica reale Marlene Koenig.

A quanto pare, la presenza di Charlotte a Basilea non è stato solo un viaggio divertente. È stata anche un’introduzione al ruolo di regina, che ha messo in mostra il suo potenziale come figura di riferimento sportiva e alla moda per le giovani ragazze.

Ailsa Anderson, ex addetta stampa della Regina Elisabetta II, ha aggiunto: “È una conclusione logica averla lì. Il calcio femminile sta diventando sempre più popolare. William e Catherine, in una certa misura, romperanno il protocollo reale e faranno a modo loro”.

Anche il Principe Harry è preoccupato per sua nipote

Nella sua biografia – intitolata appunto Spare, ovvero di riserva – il Principe Harry ha parlato di come si è sentito per tutta la vita all’ombra di suo fratello William e non ha nascosto la preoccupazione per i piccoli Charlotte e Louis, nati dopo il futuro Re George.

“So che di quei tre bambini, almeno uno finirà come me, come quello di riserva. E questo mi fa male, mi preoccupa”, ha scritto il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana.

Ma William, come raccontato proprio da Harry, gli avrebbe detto senza mezzi termini: “I miei figli non sono una tua responsabilità” E su tale argomento molti commentatori reali ritengono che William e Kate faranno di tutto affinché nessuno dei loro figli si senta “di riserva”.

A tal proposito, l’esperta reale Sally Bedell Smith ritiene che Charlotte avrà un posto nella vita pubblica: “Penso che questo sia un modo intelligente di farlo. Immagino che Charlotte farà parte del quadro generale”.

