Kate Middleton, William vola d’urgenza a Parigi dopo il Concerto di Natale

Il concerto di Natale è stato un trionfo per Kate Middleton. Ma William è dovuto partire per Parigi al posto di suo padre Carlo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Com’era prevedibile il concerto di Natale di ieri sera, organizzato da Kate Middleton alla Abbazia di Westminster, è stato un successo. Tutti non vedevano l’ora di rivederla in pubblico con la sua famiglia e in un’occasione così gioiosa. Ma William l’ha dovuta lasciare subito. Infatti, è dovuto partire per Parigi per sostituire suo padre Carlo alla cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame.

Kate Middleton, il successo del Concerto di Natale

Kate Middleton non ha deluso le aspettative con il suo concerto di Natale all’Abbazia di Westminster dove erano presenti 1600 persone, dopo che ha incantato alla cerimonia di benvenuto per l’emiro del Qatar.

La Principessa del Galles, che organizza l’evento dal 2021, ha lavorato per mesi per Together at Christmas. Il Natale è una festa che ama molto e quest’anno è particolarmente significativo, dopo la diagnosi di cancro che ha ricevuto a fine gennaio. Le prospettive della sua vita sono molto cambiate e ancora più di prima la famiglia è la cosa più importante per lei e le feste natalizie sono il momento giusto per trascorrere del tempo di qualità coi propri cari.

Fonte: Getty Images

Kate, che era bellissima in rosso, ha saputo creare grande attesa sul concerto. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato qualche settimana fa un video coi preparativi dell’evento e in particolare dei biglietti d’invito. Poi ha condiviso la copertina del libretto dei canti che hanno ricevuto i suoi ospiti.

Si tratta di un’illustrazione, realizzata da Charlie MacKesy, che mostra sulla sfondo l’Abbazia di Westminster sotto la neve e in primo piano un gruppo di persone di schiena col volto rivolto verso l’edificio sacro, mentre si abbracciano. Il messaggio stampato sulla cover recita: “Come ti ho aiutato? Eri al mio fianco, ed era tutto”.

Infatti il tema del concerto di quest’anno puntava sull’aiuto e la solidarietà verso il prossimo e i più bisognosi.

Ma oltre la copertina del libretto, Kate ha pubblicato su Instagram anche alcune foto della location dove si è tenuto il concerto, tutta addobbata per Natale con alberi magnificamente decorati.

William, la partenza improvvisa

William non ha potuto godere appieno del successo di sua moglie, perché oggi 7 dicembre è dovuto partire per Parigi. Il Principe del Galles è stato costretto a questo breve viaggio all’estero per sostituire suo padre Carlo nella cerimonia di riapertura di Notre Dame.

Infatti, il Re non è in grado di mantenere l’impegno, perché ancora in cura contra il cancro. Inoltre, Camilla non si è del tutto ripresa dall’infezione al torace che poi si è scoperto essere stata una forma di polmonite. Così, il Presidente francese Macron ha invitato William a prendere parte alla cerimonia, al posto di Carlo, insieme ad altri leader di Stato, tra cui Donald Trump.

In ogni caso, non è la prima volta che il Principe del Galles fa le veci di suo padre. Infatti, lo aveva già sostituito lo scorso giugno durante la commemorazione dello sbarco in Normandia.