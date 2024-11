Harry e Meghan, stando ad alcune indiscrezioni, non avrebbero ricevuto alcun invito per trascorrere il Natale con la Royal Family

Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Natale in California per Harry e Meghan. Stando alle ultime indiscrezioni, il Duca e la Duchessa del Sussex non avrebbero ricevuto alcun invito da parte della Famiglia Reale per trascorrere le festività a Sandringham. I rapporti con Londra, al momento, sarebbero quindi ancora molto tesi.

Harry e Meghan, nessun invito per Natale da Londra

Harry e Meghan Markle non sarebbero ospiti graditi a Londra neppure con l’avvicinarsi del 25 dicembre. Stando a quanto hanno riportato alcune fonti al magazine People, il Duca e la Duchessa del Sussex non avrebbero infatti ricevuto alcun invito per trascorrere il Natale a Sandringham con il resto della Royal Family. La coppia, che dovrebbe trascorrere le festività negli Stati Uniti, non condivide il periodo natalizio con i Windsor dal 2018, anno delle nozze. Harry e Meghan non sono stati invitati né al tradizionale Trooping the Colour dello scorso giugno, né al compleanno di Re Carlo, caduto circa un mese dopo quello del Duca del Sussex.

Fonte: IPA

In quanto alla Famiglia Reale, come da tradizione, il Principe William, sua moglie Kate Middleton e i loro tre figli George, Charlotte e Louis, passeranno il Natale a Sandringham, sebbene né da Buckingham Palace né da Kensington Palace siano arrivati dettagli in merito alla lista degli ospiti.

L’assenza di Harry da Londra, in realtà, non sembra particolarmente sorprendente. Il suo ultimo incontro con il padre, Re Carlo, risale allo scorso febbraio, pochi giorni dopo l’annuncio della diagnosi di cancro. Da allora, le comunicazioni tra i due si sarebbero deteriorate, come hanno confermato diverse fonti vicine al Duca del Sussex: “Il Re non è reperibile. Le chiamate di Harry sono tutte senza risposta. Lui ha provato a mettersi in contatto più volte per avere notizie sulla sua salute, ma nessuno gli ha mai risposto”.

Dove trascorreranno il Natale Harry e Meghan

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che Harry e Meghan abbiano deciso di restare in California in vista del 25 dicembre. Lo aveva confermato poche settimane fa anche l’ex corrispondente Reale Jennie Bond, parlando però anche di un invito spedito ad Harry da suo zio Charles Spencer, fratello di Lady Diana: “Penso che molte donne preferiscano trascorrere il Natale con le proprie madri. Poiché Doria non ha altri parenti con cui trascorrere le festività, è comprensibile che Meghan voglia stare con lei, il che implica rimanere in California. Non credo che Doria intenda trascorrere un periodo così speciale con persone che conosce appena, ovvero gli Spencer”.

In effetti, sin da quando hanno deciso di allontanarsi dalla Famiglia Reale, Harry e Meghan sono tornati nel Vecchio Continente in pochissime occasioni: “Questo mi porta a pensare che passeranno il Natale con i loro bambini e Doria a Montecito. Sarà probabilmente un’occasione per riflettere per Harry, che ha spesso scritto della “nostalgia” provata per i periodi in cui era insieme con la sua famiglia in UK. Ma, come tutti i genitori sanno, quando si hanno dei bambini non c’è altro a cui pensare se non a come renderli felici ed evitare che litighino tra loro. Quindi, immagino, che i Duchi trascorreranno un Natale divertente e soleggiato a Montecito” ha ribadito l’esperta. Chi sperava in un “miracolo natalizio” in casa Windsor, a quanto pare, non sarà acconentato.