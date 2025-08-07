Kate Middleton interrompe ancora le vacanze per il progetto a cui tiene di più

IPA Kate Middleton

Kate Middleton, la Principessa del Galles, lo ha rifatto: ha interrotto le sue vacanze estive per occuparsi dei suoi progetti. Anzi, un progetto a cui tiene moltissimo, in collaborazione con la Royal Foundation Centre for Early Childhood. Per la Principessa, ormai il ritorno al lavoro non è più graduale, ma fa parte della sua quotidianità, sebbene con i suoi tempi e mettendo al primo posto la famiglia e la sua salute. Ora è in vacanza, ma ha portato a termine un impegno, parlando della prima infanzia, tema a cui tiene enormemente.

Kate Middleton interrompe le vacanze per il progetto educativo

Era già successo nei giorni scorsi, per fare un annuncio su Instagram. La Principessa del Galles non ha preso parte ad altri eventi dopo la finale di Wimbledon, in cui ha premiato Jannik Sinner. Ma gran parte del lavoro di Kate Middleton si svolge dietro le quinte, e non solo quando presenzia agli impegni pubblici. La Principessa del Galles ha lanciato sette video educativi, che hanno l’obiettivo di consentire ai bambini di crescere in un ambiente più sano.

Kate Middleton ha rilasciato anche una dichiarazione, e proprio sul tema della prima infanzia, tra gli argomenti che segue di più e che le stanno maggiormente a cuore. “La prima infanzia è riconosciuta come un’opportunità d’oro per costruire solide basi per una vita futura sana e felice. I nuovi film d’animazione del Centro per la Prima Infanzia mostrano come gli adulti possano creare interazioni amorevoli e premurose con i bambini, contribuendo a promuovere il loro sviluppo sociale ed emotivo fin dai primi anni di vita”.

Al progetto, la Principessa ha preso parte in prima persona: ha collaborato con due illustratori e con i professionisti della prima infanzia, proprio per realizzare dei cortometraggi di qualità. Fondato nel 2021, il Centre for Early Childhood – Centro per la Prima Infanzia – è tra i progetti più importanti della Principessa.

La visita non annunciata

In linea con la decisione di confermare la propria presenza solo quando è assolutamente sicura di poterlo fare, la visita non era stata, in effetti, annunciata. Per l’apparizione (un brief creativo che si è tenuto a giugno), ha indossato un tailleur pantalone verde scuro: le foto e i video sono stati condivisi dal profilo ufficiale di William e Kate. Il Principe e la Principessa del Galles stanno mantenendo un basso profilo durante questa estate, ma Kate in realtà ha lavorato più volte al suo progetto, e ben lontana dalle luci dei riflettori.

Sta lentamente riprendendo i suoi doveri Reali, dopo l’annuncio del 2024, a febbraio, quando ha comunicato al mondo intero di avere un cancro. Dopo essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva, Kate ha affermato di essere in remissione a gennaio 2025. Oggi la futura Regina prende parte agli impegni solo quando è sicura di farlo, perché quest’anno le ha insegnato molto: “Le sue priorità sono cambiate e ora ascolta il suo corpo, invece di cercare di accontentare tutti. Deve assolutamente essere severa con se stessa e dire: ‘No, non posso farlo'”, aveva spiegato l’esperta Reale Ingrid Seward.