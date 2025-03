Kate Middleton, feste sfrenate, surfisti e alcol nella tenuta che erediterà George

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

George, il figlio maggiore di Kate Middleton e William, è destinato non solo a ereditare il trono britannico ma anche una serie di proprietà e titoli da suo padre. Tra questi c’è una tenuta in una località del divertimento, patria di feste sfrenate, addii al celibato, surfisti e l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo.

Kate Middleton, l’eredità imbarazzante di George

Quindi quando Kate Middleton diventerà Regina e William Re, George erediterà il titolo di Principe del Galles, in quanto erede al trono. E con esso riceverà, tra le molte altre proprietà, anche il Ducato di Cornovaglia, che si estende su 135.000 acri. Parte di questa rigogliosa tenuta, che frutta entrate milionarie al suo papà, si trova a Nansledan dove è situata la città di Newquay.

Newquay è una cittadina della Cornovaglia, rinomata soprattutto per la sua movida. Infatti, è la destinazione preferita in Gran Bretagna per organizzare feste, addii al nubilato e al celibato. Oltre ad essere la patria del surf. Addirittura è stata classificata come la settima destinazione più popolare per addii al celibato nel Regno Unito nel 2018, grazie all’offerta dei suoi locali, tra bar, ristoranti e discoteche.

La tenuta dei divertimenti progettata da Re Carlo ed ereditata da George

George diventerà proprietario di Nansledan, che si estende per 540 acri lungo la costa, comprendendo appunto la città del divertimento, una specie di piccola Las Vegas britannica.

Fonte: Getty Images

Nansledan è un nuovo e importante sobborgo di Newquay, creato dal nonno di George, ossia Re Carlo. È stato lui a concepire questo terreno come un agglomerato di case e servizi di vario genere. Il progetto è stato avviato nel 2013 e i primi abitanti sono arrivati nel 2015.

Si ritiene che possa essere completato nei prossimi anni, sotto la direzione di William, e che arriverà a contare 4.400 case, dotate di servizi come negozi, bar, ristoranti, opportunità di svago. Gli edifici oltre ad essere abitazioni, potranno ospitare uffici all’interno di quartieri ricchi di spazi verdi e raggiungibili a piedi.

L’intento di Carlo e ora di William è quello di trasformare la città e il suo sobborgo da luogo di feste e party sfrenati a luogo di buongustai, favorendo l’apertura di ristoranti raffinati.

Kate Middleton, l’eredità plurimilionaria

Dunque, può essere che quando George diventi Principe del Galles, Newquay non sarà più la città festaiola che è ora, ma un luogo più tranquillo e raffinato. Ma non è escluso che anche lui faccia qualche piccolo cambiamento. D’altro canto, i suoi nonni materni sono esperti in tema di party, visto che avevano un’azienda che produceva oggetti per feste.

E poi non va dimenticato il passato di William e Kate, quando, prima di sposarsi, hanno trascorso una vacanza a Ibiza nella villa dello scandalo di proprietà dello zio di Lady Middleton.

In ogni caso, il Ducato di Cornovaglia è molto più esteso di Newquay, comprende 52.449 ettari di terra in 20 contee, per lo più nel sud-ovest dell’Inghilterra. Fu fondato da Edoardo III nel 1337. Oggi è William a beneficiare delle entrate della tenuta, che utilizza per mantenere la sua famiglia e sostenere attività benefiche. Naturalmente, George si troverà in mano un’eredità che vale entrate plurimilionarie all’anno.