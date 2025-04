Kate Middleton non indossa sempre l'anello di fidanzamento prezioso ricevuto nel 2011. Ha però un altro modo per omaggiare l'amore per William e la sua famiglia

Fonte: IPA Kate MIddleton e il Principe William

Kate Middleton è ormai abituata al fatto che ogni sua scelta in termini estetici, dall’acconciatura agli abiti, passando per gli accessori, è posta sotto stretta osservazione. A giudicare ogni sua mossa, esaltando e analizzando scrupolosamente, sono tanto i tabloid quanto i sudditi e i fan della Famiglia Reale britannica.

Uno dei temi più trattati è quello degli anelli. In particolare si è parlato molto di quello che un tempo apparteneva alla defunta Lady Diana. Non è però l’unico che Kate sfoggia. Ecco il significato degli altri e qual è, oggi, il più presente nelle sue apparizioni pubbliche.

L’anello di Diana

Considerando il terribile anno vissuto sotto l’aspetto delle condizioni di salute, va da sé che l’aspetto estetico di Kate Middleton sia stato posto sotto la lente d’ingrandimento. Anche l’uso dei suoi accessori è costantemente giudicato.

La Principessa del Galles è spesso apparsa senza l’anello di fidanzamento al dito. Quello appartenuto a Lady Diana, ricevuto da William nell’ormai lontano 2011. Un dettaglio che non è passato inosservato, anzi.

Il valore sentimentale per quell’oggetto prezioso, dal valore stimato di circa 455mila euro, è indiscutibile. Non sorprende però che la futura Regina non lo consideri adatto per un utilizzo quotidiano, soprattutto in contesti informati. Un gesto di discrezione, al fine di non attirare eccessivamente l’attenzione su di sé.

Del resto sappiamo quanto Kate intenda far parlare di sé per le sue azioni e dichiarazioni, più che per le sue scelte estetiche. Non dimentichiamo l’annuncio in merito alla scelta di non rivelare più i dettagli del suo vestiario.

Un anello da 8mila euro

Il fatto che non indossi costantemente l’anello di fidanzamento, però, non vuol dire che non ci siano altri modi per dimostrare il legame indissolubile con William. Al suo anulare porta infatti una serie di anelli eternity che, insieme, raccontano la storia della loro famiglia e del loro amore.

Stando a quanto dichiarato dall’esperto di diamanti Maxwell Stone, della ben nota gioielleria britannica Steven Stone, l’insieme delle pietre e delle montature avrebbe un valore di poco più di 8mila euro.

Un vero e proprio tesoro, non paragonabile economicamente a quello che fu di Diana, certo, ma che custodisce un valore enorme sotto il fronte sentimentale. Custodisce infatti alcuni dei ricordi più preziosi della sua vita privata.

Il più significativo dello “stack” è senza dubbio l’anello ricevuto in dono da William in occasione della nascita del Principe George, loro primogenito. Un pezzo delicato e raffinato, realizzato in oro bianco 18 carati, con una finitura a specchio e impreziosito da 0,23 carati di diamanti. Il suo valore? Circa 1750 euro.

Non sorprende, dunque, che Kate scelga di indossare proprio quell’anello come simbolo tangibile del suo amore per suo marito e i suoi figli.

Il significato degli altri anelli

Se questo dono è il più prezioso, ve ne sono altri al suo fianco. Non è stata ufficialmente confermata l’origine degli altri due anelli eternity. Secondo gli esperti, però, sarebbero a loro volta dei regali di William. Il primo è una sottile fascia di diamanti bianchi, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 1100 euro. Il secondo, invece, è un anello ancora più speciale: si tratta probabilmente dell’Étincelle de Cartier, un modello esclusivo che combina 19 diamanti taglio brillante (0,24 carati totali) e 19 zaffiri taglio brillante (0,34 carati totali). Un pezzo da collezione che costa circa 5500 euro.