Kate Middleton, il vero motivo del ritiro dagli impegni ufficiali: “Sta soffrendo”

IPA Kate Middleton

Un periodo di certo non facile, per la Principessa del Galles Kate Middleton, reduce dall’impegnativa cura per combattere il cancro che ora sarebbe in remissione. La futura Regina d’Inghilterra ha reagito con grande coraggio alla diagnosi di tumore che aveva rischiato di abbatterla all’inizio del 2024, affrontando le terapie necessarie per iniziare la ripresa e mantenendo grande onestà nei confronti del Popolo inglese e del mondo, a cui non ha mai mentito. Non ha mai nascosto di aver attraversato giorni difficili, ammettendo di essersi aggrappata ai suoi affetti per superare i momenti più bui, sebbene sia sempre stata molto attenta a prendersi cura di sé stessa e della sua salute.

Perché Kate Middleton si è ritirata dagli impegni pubblici

Le vacanze estive stanno per finire e, mentre i Principini stanno per rientrare a scuola, Kate Middleton sta raccogliendo le forze per provare a riprendere i suoi impegni pubblici che aveva lasciato per riposarsi un po’. “Kate sta ancora soffrendo emotivamente e fisicamente a causa della sua battaglia contro il cancro”, riporta RadarOnline, specificando che la Principessa avrebbe interrotto gli impegni ufficiali perché ancora provata dalle cure e dal risvolto psicologico che ha portato la diagnosi ricevuta a inizio 2024.

“Non è ancora tornata a come era prima della diagnosi, e non è sicura che ci riuscirà mai, motivo per cui quest’estate si è ritirata ufficiosamente dagli impegni Reali, e ovviamente William la sostiene pienamente”, si legge ancora. In effetti, nel corso di quest’estate che è ufficialmente entrata nella sua fase finale, la Principessa del Galles si è vista molto meno in pubblico. William è rimasto costantemente al suo fianco, sostenendola in ogni sua scelta e provando a supportarla sotto il profilo lavorativo con un aiuto che potesse sollevarla dalle incombenze più gravose.

La confessione di Kate Middleton ai malati di tumore

Prima la lunga operazione, poi l’annuncio del tumore e le cure cui si è sottoposta per provare ad arginare il male. Kate Middleton ha sempre parlato apertamente del ruolo che la malattia ha svolto nella sua vita e di come l’abbia cambiata. E, quindi, anche di come abbia modificato il modo di spendere il tempo a disposizione per la famiglia e per i figli che ha voluto sempre accanto a sé. Al suo fianco non è mancata la famiglia d’origine, in particolare la madre Carole Middleton che si è incaricata di seguire i bambini quando William era impossibilitato, mentre i mesi passati a curarsi sono sembrati più lunghi che mai.

In un lungo dialogo che aveva intrapreso con i malati di tumore in carico al Servizio Sanitario Nazionale Inglese, aveva detto: “Il trattamento è finito, ma la fase successiva è davvero, davvero difficile. Si assume una sorta di coraggio, di stoicismo durante il trattamento”, aveva detto.

Ora che il peggio sembra passato, Kate Middleton non ha intenzione di trascurarsi e per questo ha rallentato un po’ il passo. Il sorriso in pubblico non le è mai mancato, malgrado i più attenti abbiano avvertito fin da subito i segni della sofferenza che provava a dissimulare, ma la Principessa non è ancora fuori dalla fase più complicata. Ma nei mesi successivi la rivedremo ancora. E presto.