Kate Middleton, ultime notizie: la “figuraccia” per il ritorno a scuola dei figli

L’inizio di settembre per le famiglie significa solo una cosa: il ritorno a scuola. E non solo per tutti e tutte noi, ma anche per i reali. Proprio così, l’educazione dei Principini George e Louis e della Principessa Charlotte è al centro delle preoccupazioni di Kate Middleton e di William. Nonostante i problemi di salute contro i quali la Principessa del Galles sta facendo i conti durante quest’anno, i figli non sono mai passati in secondo piano. Tant’è che ha cercato di far passare loro un’estate normale, in compagnia dei nonni e circondati dall’amore della famiglia. Ora però è tempo di pensare all’inizio della scuola per George e Charlotte e, prima delle lezioni, ci sono tappe fondamentali da superare. Una di queste è la ricerca del materiale adatto a ogni classe e proprio su questo scalino tanti genitori sanno che inciampare è facile. Ebbene, anche Kate in passato è caduta in una “figuraccia”, proprio in questo delicato momento: ecco cosa era successo.

Kate: la “figuraccia” prima dell’inizio della scuola

Tutti i bambini del Regno Unito (e non solo) si stanno godendo gli ultimi giorni delle vacanze estive prima dell’inizio di un nuovo anno scolastico. Tra loro ci sono anche i figli di Kate e William: il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. I bambini torneranno a scuola, alla Lambrook School, la prossima settimana, dopo la pausa estiva e il recente viaggio a Balmoral per trascorrere del tempo con il resto dei parenti reali. Hanno iniziato a frequentare la scuola nel 2022, dopo che la famiglia del Galles si è trasferita all’Adelaide Cottage a Windsor, e senza dubbio i genitori si assicureranno che tutti e tre abbiano le uniformi e l’attrezzatura corrette.

E negli anni precedenti, proprio la Principessa Kate Middleton, è stata avvistata con i più piccoli nei negozi, mentre li equipaggiava con nuovi vestiti e scarpe. Ma sembra che un anno in cui Kate era andata a prendere le misure per George e Charlotte per le nuove scarpe per la scuola, non sia stato tutto rose e fiori, e ha commesso un errore comune. Nel 2018, è stata avvistata con i suoi due figli più grandi al seguito mentre faceva shopping al grande magazzino Peter Jones di Londra. E una fonte ha detto che Kate ha dimenticato di portare i calzini per George e Charlotte da indossare quando hanno provato le loro nuove scarpe. I più piccoli indossavano i loro sandali estivi quando sono andati a scegliere le loro nuove scarpe. Quindi, come molte mamme prima di lei, Kate ha dovuto prendere in prestito i calzini dal negozio per essere sicura di acquistarli nella taglia giusta.

Prima di frequentare Lambrook, George e Charlotte hanno entrambi frequentato la Thomas’s School a Battersea, mentre Louis ha frequentato la Wilcocks Nursery School a South Kensington. La loro scuola attuale è diurna e convitto per ragazzi e ragazze dai tre ai 13 anni. I bambini del Galles sono al momento alunni diurni.

La scuola per i Principini del Regno

La struttura ha a disposizione tutto ciò di cui i bambini possono avere bisogno. Hanno strutture come il frutteto della scuola, il bosco, un campo da golf a nove buche, una piscina da 25 metri e un campo da cricket. Gli alunni possono persino cimentarsi nel polo. Tuttavia, tra pochi anni, George lascerà Lambrook e si dirigerà alla sua prossima scuola. L’anno scorso, è stato rivelato che George stava sostenendo gli esami scolastici e Kensington Palace ha rifiutato di commentare quali esami avrebbe sostenuto il futuro Re George, 10 anni. Tuttavia, gli esami preliminari di ammissione all’Eton College, noti come ISEB, si sono svolti in quel periodo come Earthshot Prize durante la prima settimana di novembre. Anche diverse altre scuole private d’élite prevedono degli esami.

L’estate scorsa, George è stato visto visitare Eton, l’ex scuola di suo padre, dove le tasse costano 46.000 sterline all’anno. Kate è stata vista parlare con due dipendenti della famosa e storica scuola mentre indossava un elegante abito color acquamarina e delle ballerin. William è stato il primo membro anziano della famiglia reale ad andare a Eton ed è stato seguito dal fratello Harry che ha studiato lì tra il 1998 e il 2003.