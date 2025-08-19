Kate Middleton, l’abito che deve sempre avere pronto (anche in vacanza)

IPA Kate Middleton

C’è sempre un capo che non può mancare in valigia, anche per chi come Kate Middleton ha accesso a guardaroba regali e guardarobieri pronti a seguirla in ogni parte del mondo. L’eleganza della Principessa del Galles è ormai proverbiale: colori vivaci per gli impegni ufficiali, abiti sartoriali impeccabili per le occasioni solenni, tocchi casual chic quando si tratta di vacanze in famiglia. Eppure, c’è un abito che non le è concesso dimenticare, neanche quando parte per un viaggio estivo.

La regola non scritta: l’abito nero sempre con sé

Kate Middleton ama i colori, li indossa con disinvoltura e sa come valorizzarli. Dal blu elettrico dei suoi abiti firmati Jenny Packham fino al rosa confetto dei completi Alexander McQueen, ha sempre dimostrato di padroneggiare il linguaggio cromatico con intelligenza e grazia. Il nero, nella sua palette, è riservato alle occasioni tristi, in particolare al lutto.

Ma la regola reale impone un’eccezione: ogni membro senior della famiglia deve portare sempre con sé un abito nero, ovunque vada. La tradizione nasce nel 1952, quando la giovane Elisabetta si trovava in Kenya al momento della morte del padre, Giorgio VI. Non avendo con sé un look adeguato, fu costretta a rimanere sull’aereo fino a quando non le portarono un vestito da lutto. Da quel momento, nessun reale ha più viaggiato senza un outfit nero pronto all’occorrenza.

Ecco quindi che Kate, anche quando parte per una vacanza estiva, non dimentica mai di inserire in valigia un abito total black. Non è glamour, non è Instagram-friendly, ma è un capo obbligato per rispettare il protocollo reale.

Kate Middleton e gli abiti: icone di stile e rigore reale

L’abito nero che Kate è tenuta a portare in viaggio non è solo un capo di emergenza, ma anche il simbolo della perfetta sintesi tra il suo ruolo istituzionale e la sua personalità. Negli anni, la Principessa ha scelto modelli eleganti ma mai eccessivi, linee pulite e tessuti raffinati che mantengono sempre un’aura di sobrietà.

Quando invece non si tratta di lutto, Kate Middleton predilige look che rispecchiano la sua immagine di “regina dei colori”. Lo abbiamo visto con i tailleur dalle tonalità brillanti, scelti per le visite ufficiali, o con i maxi-dress floreali che tanto piacciono nelle sue apparizioni più rilassate. Il contrasto tra la vivacità della sua palette quotidiana e l’obbligo di avere sempre pronto un abito nero racconta bene la doppia natura del suo ruolo: icona fashion e futura regina.

Le altre regole fashion dei Windsor

Il protocollo reale non si ferma qui. Oltre all’abito nero sempre pronto, ci sono altre regole che Kate Middleton deve rispettare, e che spesso sfuggono all’occhio del pubblico. Una di queste riguarda i viaggi in aereo: i reali non possono mai scendere dall’aereo con lo stesso outfit con cui sono saliti. Il motivo? Un abito stropicciato non sarebbe all’altezza dell’immagine impeccabile che devono trasmettere. Per questo Kate si cambia sempre prima di atterrare, scegliendo look freschi e perfettamente stirati.

Un’altra regola curiosa riguarda i colori: il monarca ha sempre la precedenza. Durante il lungo regno di Elisabetta II era risaputo che nessuno potesse indossare la stessa tonalità della Sovrana, famosa per i suoi look arcobaleno che spaziavano dal giallo al verde smeraldo. Con Carlo, meno audace in fatto di moda, la regola è meno evidente, ma rimane una costante nei calendari ufficiali.

Eppure, nonostante i vincoli, Kate riesce sempre a esprimere il suo stile personale. Che si tratti di un abito sartoriale acceso, di un cappotto neutro o dell’immancabile little black dress di protocollo, la Principessa del Galles si conferma come una delle donne più eleganti e seguite del panorama internazionale, capace di trasformare anche un obbligo in un simbolo di raffinatezza.