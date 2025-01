Kate Middleton, William la mette in imbarazzo: il film proibito

Kate Middleton messa in imbarazzo dalla passione giovanile di William per il film con Victoria Silvstedt, "Boat Trip"

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton non condivide proprio tutto con William. Sicuramente i gusti del marito in fatto di film non sono i suoi. Pare infatti che il Principe del Galles adori la commedia Boat Trip con Victoria Silvstedt e che durante gli anni dell’università lo abbia noleggiato più volte, riconsegnando addirittura in ritardo il dvd. E per questo motivo è stato bannato dal negozio.

Kate Middleton, la passione nascosta di William

Negli ultimi tempi stiamo scoprendo il lato nascosto del carattere di William che anche Kate Middleton ha cercato di nascondere in tutti questi anni, perché in qualche modo la mettono in imbarazzo. Infatti, anche l’impassibile Principe del Galles in realtà ha un carattere focoso e passioni inaspettate.

Così, dopo aver rotto il protocollo per aver dichiarato il suo amore a Kate nel messaggio pubblico per il suo compleanno, scopriamo che William ha dei gusti non propriamente raffinati per quanto riguarda i film e che nemmeno è troppo preciso quando si tratta di restituire i dvd noleggiati. Vero è che parliamo degli anni universitari e che oggi probabilmente il Principe non incapperebbe negli stessi errori.

Kate Middleton, il film imbarazzante preferito da William

In ogni caso, pare che William abbia una predilezione per il film Boat Trip, una commedia definita volgare che poco si adatta alla classe di un Principe e che Kate probabilmente non approva nei contenuti. A cominciare dalla locandina con cui viene presentata la pellicola. Infatti, la bellissima Victoria Silvstedt, in bikini, è ritratta a cavallo di una banana. Una posa non propriamente elegante e dall’evidente doppio senso.

Sta di fatto che William, quando aveva 20 anni, adorava quel film. D’altro canto, la Silvstedt sa come catturare l’attenzione dei Principi, tra cui Alberto di Monaco, che incrocia spesso agli eventi organizzati a Montecarlo.

Fonte: IPA

Kate Middleton, le rivelazioni del commesso

Mentre studiava alla St Andrews insieme a Kate, Will noleggiava spesso Boat Trip, come racconta un commesso del negozio. “Prima che tutto diventasse digitale, servivamo il principe William abbastanza regolarmente nel videonoleggio di St Andrews. I suoi dvd arrivavano sempre in ritardo e le sue guardie del corpo non volevano mai pagare le multe”.

Alla fine, furono costretti a bandirlo dal negozio finché non ha pagato tutti i suoi debiti. “Alla fine pagava sempre” – ha raccontato il commesso – “Era molto gentile”. Ma anche lui non condivide i gusti del Principe: “Boat Trip è un film terribile. William l’ha noleggiato almeno un paio di volte”.

Non sappiamo se Kate abbia visto con lui il film. In effetti, i due stavano già insieme e quindi è probabile che abbiano deciso di trascorrere una serata insieme guardando questa commedia assolutamente poco impegnata.

Il Principe del Galles non ha mai fatto cenno a questa passione giovanile che lui e Lady Middleton hanno evidentemente cercato di nascondere. Una volta William ha rivelato che il suo film preferito è Il signore degli anelli, un genere decisamente diverso.