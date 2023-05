Fonte: Ansa Cloris Brosca

Che fine ha fatto Cloris Brosca? La Zingara de “La luna nera” è entrata nell’immaginario comune e ha conquistato generazioni di spettatori italiani. Dopo essere scomparsa per diversi anni, è riapparsa sul piccolo schermo, ospite di alcune puntate di La prova del cuoco con Antonella Clerici. Capelli corti, sorriso che conquista e occhi brillanti: Cloris Brosca è rimasta quella di un tempo.

Chi è Cloris Brosca

Classe 1957, l’attrice è nata a Napoli e ha iniziato la sua carriera nel 1981 partecipando al film Ricomincio da tre con il grande Massimo Troisi, in seguito ha recitato a teatro nella commedia Il sindaco del Rione Sanità e ha recitato accanto a mostri sacri come Gigi Proietti, Marcello Mastroianni e Giuseppe Tornatore.

In seguito è arrivata al successo con la trasmissione Luna Park, in onda su Raiuno poco prima del Tg1. Nello show i concorrenti partecipavano ad alcuni giochi all’interno di un Luna Park fra cui c’era anche “la zingara” Cloris che proponeva degli enigmi. I telespettatori si affezionarono così tanto a quel personaggio che venne creato anche uno spin-off che è andato in onda dopo il Tg1 sino al 2002.

La sua ultima apparizione al cinema è stata nel 2012 con Effetto paradosso di Carlo Fenizi. Dopo l’esperienza sul piccolo schermo nei panni di “La Zingara” Cloris Brosca ha continuato il suo lavoro di attrice, esibendosi soprattutto a teatro. Nel 2017 è apparsa in diverse puntate di Che Dio ci aiuti e ha rivestito il ruolo di opinionista a Uno Mattina Estate sul tema “Gli italiani, la crisi e la cartomanzia”.

Cloris Brosca oggi: marito e figli

Oggi Cloris Brosca vive a Roma insieme al marito, Fabrizio, un cardiologo campano conosciuto al matrimonio di Riccardo Donna, regista del Luna Park. “Ho cominciato a fare l’attrice, timorosamente, a 16 anni – aveva svelato qualche tempo fa a Vanity Fair – studiando con un maestro privato per accedere all’Accademia di Arte Drammatica, e debuttando con Orazio Costa e Tino Buazzelli. Ma all’inizio degli anni ’90, dopo la morte di mio padre, avevo deciso di smettere: volevo dedicarmi a lavori “normali”, riappropriarmi di ritmi più umani”.

“Così mi sono adattata a fare qualunque cosa – aveva spiegato -, dalla lava piatti alla baby sitter passando per l’assistente domiciliare alle persone non vedenti o portatrici di disabilità psichiche. Questa parentesi professionale mi ha permesso di compiere esperienze importanti, umanamente. Fino a che non ho sentito il bisogno di tornare in scena, capendo che era quella – la recitazione – la mia strada”.

Serena e soddisfatta, Cloris Brosca ha ricevuto tanto dalla vita, lottando per mostrare il proprio talento, e oggi si gode tutto ciò che ha, che si traduce soprattutto nella sua splendida famiglia. La storia d’amore con uo marito Fabrizio prosegue, come ha dimostrato anche un dolce videomessaggio inviato dall’uomo nel 2019 a Vieni da me, programma al tempo di Caterina Balivo. L’ormai ex zingara de “La luna nera” è diventata mamma ormai molto tempo fa, dando alla luce la sua primogenita nel 1988, Guenda, frutto dell’amore con Fabrizio. In seguito, nel 1992, è poi venuto al mondo il secondogenito Gianamadeo.