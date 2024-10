Kate Middleton, il desiderio di George che la terrorizza

Kate Middleton e William cominciano a preoccuparsi delle aspirazione del loro figlio maggiore George, il quale pare non abbia alcun interesse a diventare Re. Il suo più grande desiderio è un altro e si realizza non nella sala del trono ma in cucina.

Kate Middleton, la preoccupazione per i figli

Kate Middleton e William stanno preparando i tre figli, George, Charlotte e Louis, fin dalla loro nascita al destino che li attende. Da genitori attenti, stanno facendo di tutto perché i tre bambini abbiano un’infanzia il più normale possibile. In questo senso, il cancro della Principessa del Galles ha messo a dura prova i loro sforzi. La loro priorità, oltre alle cure ovviamente, era proteggere i piccoli dalle speculazioni e dai pettegolezzi sulla madre che aggravavano la situazione già drammatica che stavano vivendo.

Malgrado la malattia, Kate ha cercato in questi mesi di seguire i figli negli studi e di essere presente sempre per loro. Non a caso, quasi tutti i primi impegni dopo la fine della chemioterapia avevano al centro l’infanzia.

In privato Lady Middleton e consorte continuano a discutere sulla scuola cui iscrivere George, pare che questo argomento abbia provocato più di una lite tra loro. Entrambi voglio il meglio per lui e soprattutto vogliono che non arrivi impreparato al momento in cui diventerà Re.

George vuole fare il pizzaiolo

Ma George, 11 anni compiuti lo scorso luglio, pare al momento non curarsi troppo del suo futuro da Sovrano. Non ci tiene particolarmente a indossare la Corona. Preferisce prendere lezioni di volo e diventare un pilota come suo padre. Probabilmente lo diventerà. George ha però un altro sogno nel cassetto e anche in questo caso non ha nulla a che vedere con il trono.

Il Principino, come si suol dire, ama avere le mani in pasta. Gli piace cucinare, da sempre. Fin da quando piccolissimo per Natale si era divertito a preparare l’impasto dei biscotti per la bisnonna Elisabetta e suo nonno Carlo. Pare anche che adori aiutare mamma Kate a cucinare, soprattutto quando si tratta di impastare appunto.

C’è stato un momento specifico in cui George ha capito cosa voleva fare da grande, quando da piccolo visitò una pizzeria con William e Kate. Desmond MacCarthy, proprietario del Wiveton Hall Cafe, vicino a Blakeney, ha affermato che quando al futuro re venne mostrato il forno a legna per la pizza, il principe George esclamò: “Questo è ciò che voglio fare da grande!“.

In famiglia c’è un altro membro che ha fatto della cucina la sua professione, Tom Parker Bowles, il figlio della nonna acquisita, Camilla. Ma probabilmente non ha una così grande influenza su George,

Il Principino ama la cucina e gli piace mangiare. Il suo piatto preferito sono gli spaghetti alla carbonara, come ha rivelato lo chef, Aldo Zilli, che ha incontrato William e Kate coi figli in più di una occasione. La passione di George per i manicaretti è sicuramente incoraggiata dalla mamma che però non nasconde una certa preoccupazione per l’inconsapevolezza del primogenito circa il suo destino.