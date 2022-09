Kate Middleton torna in pubblico: cappotto da 2.465 euro e tacchi a spillo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata al lavoro dopo i funerali della Regina Elisabetta. I Principi del Galles sono a Windsor per incontrare chi ha lavorato per organizzare e realizzare l’imponente cerimonia funebre e per ringraziarli di persona. La moglie di William si è presentata ancora con un look a lutto, ma dai dettagli glamour: cappotto di Dolce & Gabbana da 2.465 euro e tacchi a spillo altissimi.

Kate Middleton torna al lavoro

Dopo aver dato prova di sé come Principessa e come mamma alle esequie della Regina Elisabetta, durante le quali ha guidato e consolato George e Charlotte, Kate Middleton è riapparsa in pubblico per ringraziare personalmente tutte le persone che hanno lavorato all’organizzazione dei funerali.

Lei e William dunque si sono recati alla Windsor Guildhall dove hanno incontrato i volontari e il personale che hanno prestato il loro servizio presso la St George’s Chapel e che hanno gestito la folla radunata a Londra per l’estremo saluto a Sua Maestà. Anche se, come è noto, l’organizzazione ha avuto qualche cedimento.

Kate Middleton, il cappotto di Dolce & Gabbana

Kate si è presentata all’incontro ancora vestita di nero. Il lutto verrà mantenuto dai membri della Famiglia Reale nei 10 giorni successivi al funerale. La Principessa ha recuperato dal suo guardaroba il lungo cappotto a doppiopetto, di Dolce & Gabbana, con bottoni dorati e colletto rotondo. Costo? 2.150 sterline, circa 2.465 euro. Lady Middleton lo abbina alle sue décolletée dal tacco sottilissimo e altissimo che porta senza difficoltà malgrado il selciato sia fatto di mattonelle irregolari. E naturalmente i collant neri velati che sono un accessorio indispensabili per gli outfit a lutto.

Fonte: Getty Images

Questa volta però la mise non prevede il cappello che era d’obbligo in tutte le cerimonie formali legate alla Regina che aveva espressamente chiesto anche la veletta nera, desiderio che Meghan Markle non è stata disposta ad esaudire. In ogni caso, Kate si è concessa di portare la sua lunga chioma libera e svolazzante al vento.

Kate Middleton, William annulla il viaggio

William sarebbe dovuto andare a New York per partecipare all’Earthshot Prize dove avrebbe dovuto pronunciare un discorso. Ma il viaggio è stato annullato dopo la morte della Regina e lui si è limitato a inviare una registrazione. Molti degli invitati ai funerali di Elisabetta II si sono ritrovati nella Grande Mela, da Letizia di Spagna che è tornata a indossare il rosso ad Alberto di Monaco senza Charlene, passando per Rania di Giordania.

Fonte: Getty Images

Oltre a William e Kate, altri membri della Famiglia Reale sono tornati al lavoro, tra questi la Principessa Anna, incontrando il personale della Royal Navy che ha preso parte alla processione.