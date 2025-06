Kate Middleton torna al lavoro e William evita il dettaglio scomodo

Kate Middleton ha ripreso a lavorare ma non si è mostrata in pubblico e William con diplomazia ha evitato di scivolare su un dettaglio scomodo

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha interrotto la sua pausa ed è tornata al lavoro, ma questo non significa che si sia fatta vedere. Infatti, la Principessa del Galles si è limitata a tenere una riunione a porte chiuse nel castello di Windsor. Mentre William tra i militari ha evitato il particolare scomodo.

Kate Middleton in riunione di lavoro ma non si mostra

Kate Middleton era di nuovo in pausa dopo aver presenziato al battesimo di una nave militare a Glasgow, lo scorso maggio. Da quel momento non l’abbiamo più vista. Si pensava che non sarebbe più tornata al lavoro fino al Trooping the Colour, il prossimo 14 giugno.

Invece la Principessa del Galles ha sorpreso tutti e ha presenziato a una riunione di lavoro al castello di Windsor per un progetto sulla prima infanzia. Della sua riunione però non ha condiviso alcuna foto sui social. Dunque, proprio non si è fatta vedere nonostante sia tornata al lavoro.

William tra i militari evita l’imbarazzo

Intanto, William ha visitato una base dell’Army Air Corps per la prima volta dalla sua nomina onoraria a capo di questa branca dell’aeronautica militare nel maggio 2024. Qui in divisa da colonnello con il berretto celeste, il Principe del Galles ha assistito alle esercitazioni e ha incontrato i soldati e le loro famiglie.

Fonte: Getty Images

Tra le varie attività svolte, Will ha distribuito cibo e bevande ai figli piccoli dei militari. Dotato di guanti igienici, il Principe passava i panini farciti ai piccoli.

Con uno di questi si è intrattenuto a fare due chiacchiere. Il bimbo si chiamava Archie, come il nipote di William, figlio maggiore di Harry e Meghan Markle. Ma con grande diplomazia, il Principe del Galles ha evitato di sottolineare il dettaglio. Sarebbe infatti stato imbarazzante per lui, parlare di suo fratello e di sua cognata in un momento di grave crisi familiare con loro.

Oltre all’intervista bomba che il Duca del Sussex ha rilasciato alla BBC, dove dice di volersi riconciliare con la famiglia ma poi l’attacca duramente, in questa settimana circolano voci insistenti su una possibile terza gravidanza di Meghan Markle. Carlo e William, come nonno e zio, accoglierebbero con gioia il nuovo bebè, ma come Re e Principe del Galles si troverebbero in una situazione davvero complessa.

Fonte: Getty Images

Intanto, William è riuscito ad evitare eventuali domande scomode o imbarazzanti con Archie, il figlio del militare, e invece che parlare del suo nome, ha preferito chiedergli della scuola e di suo padre, Matthew Foster, sottufficiale di questo reggimento dell’Army Air Corps, la componente aerea dell’Aeronautica Militare britannica, dimostrandosi molto abile a interagire coi bambini.