Kate Middleton, la rivelazione di William sul Natale coi Royal Baby

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Il Principe William, durante un’intervista esclusiva ai microfoni di Barry Alston, ha risposto alle domande dei pazienti dell’ospedale Royal Marsden Hospitals di Londra e ha svelato come passerà il Natale con Kate Middleton e i Royal Baby: nella casa dei Duchi di Cambridge accade ciò che non tutti si aspetterebbero dalla Famiglia Reale.

Il Natale con i Cambridge: la rivelazione di William

Il Principe William ha rilasciato un’intervista a Radio Marsden, ente benefico che sostiene i malati di cancro del Royal Marsden Hospitals di Londra, e ha risposto ad alcune domande dei pazienti a tema natalizio.

Senza dubbio, anche il Duca di Cambridge non vede l’ora che arrivi il Natale, e ha dichiarato che per tutta la Famiglia Reale è un buon momento per passare del tempo insieme, visti i grandi impegni che vedono coinvolti tutti nei restanti giorni e che non permettono loro di riunirsi quotidianamente.

Il Natale, quindi, non rappresenta per il Principe William l’occasione per il buon cibo (o almeno non solo), ma l’occasione per mettere da parte (per poco) il dovere e dedicarsi a sua moglie Kate Middleton, ai suoi figli e al resto della famiglia. I Cambridge, infatti, raggiungono di consueto la Regina Elisabetta a Sandringham ed è lì che si riuniscono tutti per passare del tempo felice insieme. Il Principe William, inoltre, ha svelato che nel periodo natalizio ama molto giocare con i Royal Baby a un gioco di società che non è molto amato dalla Regina Elisabetta.

Tradizioni di Natale a casa Windsor

Non è un segreto il fatto che la Regina Elisabetta abbia vietato di giocare a Monopoly alla Famiglia Reale. Il motivo è molto semplice: il gioco, a sua detta, diventa troppo aggressivo, e per evitare litigi ha preso questa decisione.

Il Duca di Cambridge, però, proprio durante l’intervista a Radio Marsden, rispondendo a una domanda sui giochi di società che in ogni casa che si rispetti sono tra i protagonisti del Natale, soprattutto quando ci sono dei bambini, ha ammesso che amano molto giocare al Monopoly e a Risk. Ma non solo, perché il Principe ha anche svelato di guardare ogni anno il film Elf, che lo diverte molto, e di amare il brano Feliz Navidad.

Quello in casa dei Cambridge sembra proprio essere un Natale simile a quello di molti, dove la cosa più importante è riuscire a passare del tempo con tutta la famiglia. Quel tempo che spesso, durante il resto dell’anno, è impossibile da trovare per via degli impegni.