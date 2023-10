Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di ottobre che fanno tendenza

La passione per salsicce e formaggio, la cicatrice sulla fronte come Harry Potter, il profumo al muschio e lavanda, ecco alcuni aspetti della vita di William che nessuno conosce. Piccole manie, se non vizi, nascosti che sono stati resi pubblici in un libro rivelazione che mette in imbarazzo lui e anche Kate Middleton.

Se pensavamo conoscere tutto di William che è diventato un personaggio pubblico poche ore dopo la sua nascita, il 21 giugno 1982, quando Diana e Carlo lo presentarono al mondo, come è tradizione nella Famiglia Reale, ci sbagliavamo di grosso. Ci sono molti dettagli della sua vita e della sua personalità che fino a questo momento erano privatissimi e che di fatto mostrano il Principe nel suo lato umano. Passioni, manie, anche vizi che a volte fanno vergognare persino sua moglie Kate Middleton. Non a caso la saggezza popolare dice: “I panni sporchi si lavano a casa”. Ma Will è pur sempre l’erede al trono britannico.

E così il suo lato oscuro è stato messo sotto i riflettori dallo scrittore Kévin Guillot intitolato William, le prince qui voulait être roi. C’è da dire che il ritratto che ne esce del Principe è alla fine positivo e simpatico. Anche se è interessante scoprire qualche aspetto più pruriginoso della personalità del primogenito di Carlo e Diana.

Segni particolari

Nel libro di Guillot si scopre che William ha un segno particole, una cicatrice sulla fronte, proprio come Harry Potter, che però lui se l’è fatta nel 1992 a causa di un banale incidente con una mazza da golf. Da notare anche che come Napoleone, il marito di Kate è mancino.

Passioni sportive

Oltre al calcio, William adora nuotare. Tutte le mattine – quando ovviamente gli impegni di Corte glielo permettono – va in piscina. Ovviamente ha a disposizione strutture private. Va a nuotare una volta alla settimana nella piscina di Buckingham Palace quando è a Londra o utilizza la piscina del Castello di Windsor, installata in un’ex aranciera quando risiede a casa sua, all’Adelaide Cottage.

La sua serie tv preferita

Non c’è dubbio, Will non si è perso una puntata di Downton Abbey, passione che viene condivisa anche da Kate. I Principi andarono anche sul set della fiction e incontrarono il cast. Tra l’altro Meggie Smith, che interpretava la mitica Violet Crawley, è stata invitata anche all’incoronazione di Carlo. Mentre non è chiaro se hanno visto The Crown, serie osteggiata dalla Famiglia Reale.

Nell’armadio di William

Le camicie, gli slip e i calzini di William provengono da Turnbull & Asser, le sue uniformi sono confezionate da Gieves & Hawkes e i suoi cappelli e berretti provengono da Herbert Johnson. Cashmere, mocassini, tweed o giacche Barbour sono i punti fermi del suo guardaroba.

Will ha anche delle preferenze in fatto di profumi. D’inverno usa “Blenheim Bouquet”, prodotto da Penhaligon. Un aroma sottile, una miscela di limone, lavanda e muschio. In estate opta per “Polo Colonia” di Ralph Lauren. Per quanto riguarda i capelli, si fida solo della parrucchiera di suo padre, la scozzese Denise McAdam (anche se negli ultimi anni c’è poco da pettinare).

A tavola

La colazione è il pasto più importante e William prende alla lettera questo consiglio. Infatti è solito mangiare due uova su pane tostato imburrato, a volte una banana e bere una tazza di tè e succo di mela biologico. Quando si trova nella casa di campagna nel Norfolk, coglie l’occasione per farsi consegnare tutti i migliori prodotti biologici dalle fattorie della tenuta di Sandringham. Insieme a sua moglie Kate Middleton, ama anche raccogliere il miele.

Adora salsicce e formaggi come suo padre Carlo. Gli piace iniziare la cena con un piatto rustico, per esempio la zuppa di piselli, e proseguire con qualcosa di più raffinato come il risotto alla barbabietola e noci. Il tutto accompagnato da un bicchiere di vino rosso.

