Kate Middleton indossa la giacca perfetta ed evita l’imbarazzo

Kate Middleton, il look da working girl da copiare

Kate Middleton, insieme a suo marito William, è tornata al centro culturale ucraino di Londra, ora mobilitato per far fronte all’emergenza dovuta al conflitto. La Duchessa di Cambridge si è presentata all’appuntamento con il perfetto blazer di primavera, firmato Reiss. E con abilità diplomatica ha evitato di rispondere alla domanda imbarazzante sulle dichiarazioni di Harry a proposito della sicurezza della Regina Elisabetta.

Kate Middleton, il blazer must have di Reiss

Nonostante sia il 96esimo compleanno della Sovrana, Kate Middleton e William sono rimasti a Londra per assolvere i loro doveri di Corte. Ha quindi fatto visita al centro ucraino per parlare coi volontari appena rientrati dalla zona di guerra. Dopo lo sfoggio di look sofisticati alla messa di Pasqua e alla commemorazione per il Principe Filippo, Kate ha optato per un impeccabile outfit da working girl.

Il pezzo forte della sua mise è la giacca beige, firmata Reiss, da 342 euro. Si tratta di un blazer dalla finitura morbida, a doppiopetto, con ampi revers e tasche profonde, che Kate ha riciclato coordinandolo a una t-shirt chiara e a un paio di pantaloni neri a sigaretta, di LK Bennett, da 150 euro circa, anch’essi già indossati. Per dare slancio alla figura, Lady Middleton ha scelto delle décolletée in pelle nera, del brand Ralph Lauren. I gioielli sono ridotti al minimo. Oltre all’inseparabile anello di fidanzamento, i suoi orecchini con citrino, realizzati da Kiki McDonough. Molto evidente la spilla coi colori della bandiera dell’Ucraina che aveva già indossato in altre occasioni.

William e Kate, l’imbarazzo per colpa di Harry

Kate, come William, è apparsa sorridente e perfettamente a suo agio, malgrado i giorni scorsi siano stati particolarmente faticosi, a causa della visita a Londra di Harry e Meghan Markle, appositamente rientrati nel Regno Unito per salutare la Regina che li ha invitati formalmente ad affacciarsi sul balcone di Buckingham Palace durante le celebrazioni per il suo Giubileo di platino. Invito cui i Duchi del Sussex non hanno ancora risposto, sebbene Harry abbia colto al volo l’occasione di parlare pubblicamente dell’incontro con l’augusta nonna.

Infatti, in un’intervista al Today Show, rilasciata durante gli Invictus Games, il Principe ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno stupito e creato un vero e proprio disagio, attirandosi numerose critiche. Il secondogenito di Carlo e Diana ha infatti detto: “Mi sto assicurando che la Regina sia protetta e abbia le persone giuste intorno a lei”. Affermazioni considerate come gravi insulti alla Sovrana e alla Famiglia Reale.

William e Kate, l’episodio spiacevole

A causa di questa intervista, che senz’altro avrà contribuito a incrementare le tensioni tra Harry e William, i Duchi di Cambridge sono stati resi protagonisti di uno spiacevole episodio. Come riporta il Daily Mail, al termine del loro incontro, mentre stavano salendo in auto, sono stati avvicinati da un’emittente televisiva che ha chiesto loro: “La Regina ha bisogno di protezione?“. Will e Kate non hanno risposto e solo saliti velocemente in macchina per rientrare a Palazzo, evitando una conversazione che poteva diventare molto imbarazzante.