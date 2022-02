Kate Middleton, il cappotto-gioiello da 3.600 euro sorprende anche la sua rivale

Kate Middleton in Danimarca: tre sorprendenti cambi di look

Kate Middleton incanta la Corte danese all’appuntamento di benvenuto con la Regina Margrethe, indossando un nuovo cappotto esclusivo che sembra un abito, firmato Catherine Walker, che costa 3mila sterline (quasi 3.600 euro, per la precisione 3.593 euro). Persino la sua rivale in fatto di stile, Mary di Danimarca, è passata in secondo piano, nonostante lo splendido look.

Kate Middleton, i cambi di look in viaggio di Stato

Kate Middleton è diventata una star nell’ultimo anno e il suo viaggio di Stato a Copenaghen ne è una conferma. Al suo arrivo la Duchessa di Cambridge ha riproposto la giacca rossa di Zara, che è un esempio per tutte, omaggiando il Paese ospitante nel riproporre nel look i colori della bandiera danese. Poi da perfetta Lady sportiva, qual è, ha indossato un caldo maglione a collo alto, un giaccone casual e degli stivaletti in cuoio per incontrare i bambini di un asilo. E infine, ha riservato alla Regina il suo cappotto gioiello che esalta lo stile britannico.

La paura del confronto con Mary di Danimarca, moglie dell’erede al trono e una delle teste coronate più eleganti di Europa, è ormai svanita. Kate e Mary hanno molti tratti in comune, non solo perché si somigliano e hanno entrambe origini borghesi, ma anche perché hanno proprio gli stessi gusti e in più occasioni hanno indossato gli stessi abiti. Non questa volta però.

Kate Middleton, il cappotto di Catherine Walker da 3.600 euro

Lady Middleton si è presentata con un magnifico cappotto in tweed grigio con inserti sul collo e sui polsi in velluto nero. Il capospalla è a doppio petto e ha le spalle strutturate come una giacca militare. Il modello, firmato Catherine Walker, brand particolarmente amato e scelto dalla Duchessa in tutte le occasioni più formali, è ispirato infatti alle redingote navali del 18esimo secolo. Il cappotto gioiello costa più di 3mila euro e le fa anche da abito. Come al solito è vietatissimo ai membri della Famiglia Reale britannica togliersi giacche e soprabiti in pubblico, dunque anche in questo caso Kate ha incontrato Margrethe e Mary di Danimarca col cappotto.

Nel cortile del Palazzo però un colpo di vento ha sollevato le falde rivelando una gonna longuette nera che Lady Middleton ha abbinato alle sue décolletée di Gianvito Rossi. A completare il look un paio di guanti neri e la borsa con manico di Mulberry. Kate ha indossato gli stessi gioielli del giorno prima in oro e perle: orecchini Cha Cha e collana di Monica Vinader. Mentre i capelli sono acconciati in boccoli fluenti, merito della sua spazzola magica.

Il look di Mary di Danimarca

Mary di Danimarca, per non mettere in ombra la sua ospite, ha indossato un più tradizionale cappotto bianco, forse di Chanel, un abito nero abbinato a calze pesanti e décolletée classiche.