Kate Middleton festeggia l’arrivo di un nuovo bebè

Kate Middleton, quarto bebè in vista: le foto non mentono

Kate Middleton ha una vera e propria passione per i bambini e il ruolo in cui si trova meglio è quello di madre. Lei un quarto figlio lo ha sempre desiderato, ma per il momento deve limitarsi a festeggiare l’arrivo del secondogenito di Rebecca Priestley (nata Deacon), l’ex segretaria privata della Duchessa di Cambridge e la sua più stretta collaboratrice per anni.

Kate Middleton e il quarto figlio

Dunque, Kate Middleton può dunque gioire dell’arrivo a Kensington Palace di un neonato ma non si tratta evidentemente del quarto royal baby. In questo momento, i Duchi di Cambridge difficilmente possono pensare di avere un altro figlio, dopo George, Charlotte e Louis, nonostante Kate lo desideri tanto.

La situazione per la Monarchia è piuttosto complicata e alla Regina Elisabetta serve che tutte le sue risorse siano al massimo delle loro possibilità. Sono infatti molte le lacune che devono essere coperte dopo che il Principe Andrea è stato destituito, Harry e Meghan Markle sono negli Usa da cittadini privati e Sua Maestà all’età di 95 anni è stata costretta a ridurre i suoi impegni. Senza contare i problemi legati al Covid. Proprio recentemente Carlo e Camilla sono risultati positivi e si teme che per la stessa Regina che ha avuto un contatto diretto col figlio, appena due giorni prima che gli fosse riscontrata l’infezione.

Kate Middleton, la gioia per il bebè della segretaria

Tornando a Kate, per il momento si deve accontentare dell’arrivo del bebè della sua più stretta collaboratrice. Il piccolo si chiama Patrick Michael Walter Priestley, soprannominato Paddy. Il bambino è nato alla fine di gennaio, ma l’annuncio è stato dato solo a metà febbraio, per San Valentino.

Chi è Rebecca Priestley

Rebecca Priestley ha lavorato per Kate dal 2012 al 2017 e per 10 anni per la Famiglia Reale. Qualche anno fa ha deciso di dimettersi per dedicarsi alla famiglia. Nel 2017 ha sposato Adam Alexander Priestley. La coppia ha ora due figli.

Rebecca ha servito fedelmente Lady Middleton, tanto che le sue dimissioni sono state un duro colpo per la Duchessa di Cambridge che faceva molto affidamento sulla sua segretaria personale. Rebecca era il braccio destro di Kate, il suo compito era quello di organizzare e programmare gli eventi e di informare Kate sulle persone che doveva incontrare. Ha partecipato a molti viaggi di Stato coi Duchi, volando in in Australia, Nuova Zelanda e Canada. Prima di entrare nello staff di William e Kate, ha lavorato con Harry.