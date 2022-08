Kate Middleton, dopo la fuga da Londra fa coppia con un altro. William snobbato

Fonte: IPA Kate Middleton, i look più belli dell’estate 2022

Kate Middleton è pronta per scendere in campo con un personaggio molto famoso al suo fianco. Si tratta del tennista Roger Federer, che ha avuto altri incontri con la Duchessa di Cambridge, ma questa voltasi tratta di uno scopo che fa onore ad entrambi. Nel frattempo, William è stato messo all’angolo per questa occasione.

Kate Middleton, perché farà coppia con Federer

La meravigliosa coppia formata da Kate Middleton e il campione di tennis Roger Federer scenderà in campo per un motivo ben preciso. I due uniranno le loro forze per la Laver Cup, il torneo di tennis a squadre che si svolge annualmente dal 2017, e che anche quest’anno è in programma all’O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre: lo scopo di questa iniziativa da parte del tennista svizzero e della Duchessa è quello di raccogliere fondi attraverso i biglietti venduti per l’evento, che saranno poi destinati interamente a due organizzazioni benefiche, la Action for Children e la LTA Tennis Foundation.



Kate e Roger faranno anche parte di un’esperienza tennistica ad East London, riservata ai bambini e ragazzi che hanno tra gli 8 e i 15 anni; anche questo evento sarà supportato da Action for Children, per trascorrere una giornata nel bel mezzo della sana competizione dello sport e soprattutto del divertimento.

L’obiettivo della coppia è quello di riempire lo stadio di Londra già per il 22 settembre, quando gli ospiti che avranno acquistato il biglietto potranno assistere all’allenamento delle star del Team Europe e del Team World di tennis, tra cui Federer, in vista della competizione. Un’esperienza unica, quindi, in cui anche la Duchessa di Cambridge prenderà parte all’evento da grande appassionata di tennis quale è.

Nel 2019, infatti, Kate Middleton era già scesa in campo a Wimbledon per complimentarsi con il vincitore Novak Doković e per consolare il secondo classificato, Roger Federer.

Kate Middleton con Federer, ma senza William

Dopo la fuga da Londra di Kate Middleton e il Principe William per le vacanze estive, in compagnia dei loro tre meravigliosi figli George, Charlotte e Louis, per la Famiglia Reale è il momento di tornare agli impegni lavorativi che li tiene indaffarati per tutto il resto dell’anno.

Tra le tante note segnate sull’agenda della Duchessa di Cambridge, quella che riguarda l’evento benefico che vede coinvolto anche Roger Federer fa parte sicuramente tra le più importanti, volendo considerarne anche solamente lo scopo.

Kate Middleton sarà la protagonista indiscussa di questo evento, e William in questa occasione sarà decisamente messo all’angolo per un po’. Sua moglie farà coppia con il campione di tennis, regalando al pubblico un evento importante e anche tutto da godere. La passione della Duchessa per questo sport non è di certo nascosta, ma anche il Principe George sembra seguire le orme della madre. Qualche anno fa, infatti, il figlio maggiore dei Duchi di Cambridge ha preso alcune brevi lezioni proprio da Federer, e chissà se proseguirà in futuro con lo stesso interesse come la sua mamma o virerà su un altro tipo di sport.