L’eleganza di Kate al Giubileo della Regina

Per due anni, causa pandemia, non abbiamo potuto ammirare tanti look di Kate Middleton come in passato, ma quella del 2022 è senza dubbio la sua estate. La Duchessa al momento è in vacanza con la famiglia , ma da giugno ad oggi abbiamo ammirato alcuni dei suoi look più belli. Partiamo dal, l'evento dell'anno: per la celebrazione d'apertura Kate ha scelto, realizzato in lana leggera, con dettagli incrociati sul davanti, una gonna ampia e una cerniera nascosta sul retro. Il cappello era firmato Philip Treacy.