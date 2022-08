Kate Middleton, il luogo del cuore scelto per le vacanze (vicino alla Regina)

Fonte: Getty Images Kate Middleton in barca a vela: il look in stile marinaro è perfetto (e tutto da copiare)

Come di consueto, Kate Middleton e il Principe William si sono concessi una piccola vacanza con i bambini, in due località diverse, una scelta appositamente per i bambini, e un luogo del cuore, per restare vicini alla Regina Elisabetta. I Duchi di Cambridge non sono stati gli unici a partire per le vacanze, ecco le mete più amate della Famiglia Reale inglese.

Kate Middleton, un luogo speciale per le vacanze

Ebbene sì, qualcuno di voi potrebbe storcere il naso, ma anche i Reali vanno in vacanza. Presi tutto l’anno dagli impegni ufficiali, l’estate arriva anche per loro, ed è il momento di lasciare tutto e andare via. Specie se si hanno dei bambini, come Kate Middleton e il Principe William.

La coppia è partita per una prima vacanza con i Principi George, Charlotte e Louis in una destinazione misteriosa, che pare sia senza traffico e automobili. Il Daily Mail ha ipotizzato Tresco, una delle cinque isole abitate dell’arcipelago delle Isole Scilly, nella contea della Cornovaglia. Sono rimasti nel Regno Unito, come le altre due estati post pandemia. Pare che abbiano trascorso due settimane qui, insieme al loro spaniel nero Orla, in una canonica completa di un giardino recintato. Questa volta la coppia non è stata raggiunta da nessun membro dei Middleton.

Non è escluso poi che Kate scelga di fare una capatina in un luogo che ama molto, per stare vicini alla Regina Elisabetta: Balmoral.

La passione della Regina per Balmoral

La residenza estiva preferita della Sovrana, Balmoral, si trova nella zona dell’Aberdeenshire, in Scozia, e qui molti membri della royal family si ritrovano durante i mesi più caldi.

Pare, secondo indiscrezioni, che Elisabetta II questa volta non alloggi al castello, troppo scomodo per le sue condizioni di salute e la sua età, ben 96 anni. La Regina ha dovuto rinunciare ad alcune delle tradizionali cerimonie in suo onore che ogni anno vengono messe in piedi al suo arrivo, ma si sta godendo il clima mite della zona in serenità. Sono lontane le sue escursioni in jeep e le battute di caccia, così come le corse dei cavalli, riti che non potevano mancare durante la sua permanenza a Balmoral.

Le vacanze del Principe Edoardo

Una destinazione completamente diversa è stata scelta invece dal Principe Edoardo, ultimo genito della Regina Elisabetta II, e dalla sua famiglia. Una decisione presa per omaggiare il defunto padre, il Principe Filippo.

Infatti, Edoardo, Sophie di Wessex e i loro figli, Louise e James, si sono recati nell’isola greca di Corfù, per il loro primo viaggia all’estero dopo la pandemia. Proprio qui, nel 1921, è venuto alla luce il marito della Regina Elisabetta, nato con il titolo di Filippo di Grecia e Danimarca, figlio dell’ex Principe Andrea.

E dove andranno invece Harry e Meghan Markle? Nei mesi estivi sono stati impegnati in molti progetti, ma secondo indiscrezioni potrebbero raggiungere anche loro Sua Maestà a Balmoral, notizia per il momento da prendere per le pinze. Intanto, si godono il sole della California.