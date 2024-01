Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kate Middleton, il look in blu (con dettaglio) per la Messa di Natale

Kate Middleton, da sempre, offre una lezione di eleganza, mescolando senza sforzo capi di alta moda con scelte più accessibili. Ma il 2023 ha segnato un capitolo particolare per il suo guardaroba: una spesa considerevole per i suoi look che ha sollevato sia ammirazione che interrogativi. Ecco infatti che il Daily Mail riporta un notevole investimento in vestiti, testimoniando un valore complessivo diminuito rispetto al lussuoso guardaroba del 2022, valutato in 176,664 sterline.

Il 2023 nel lussuoso guardaroba di Kate Middleton

Nonostante la Principessa del Galles abbia mostrato un costante interesse per marche accessibili e l’arte del riciclo dei capi, il 2023 ha visto Kate Middleton indulgere in una serie di nuovi acquisti per un totale di 162,040.28 sterline. Questa cifra rappresenta il suo secondo anno più costoso in termini di nuovi outfit, superando il precedente record del 2017. Tra i capi sfoggiati ci sono stati abiti da ballo, gioielli luccicanti per impegni reali, e il pezzo più pregiato: un abito su misura di Alexander McQueen e un copricapo di Jess Collett, indossati per l’Incoronazione di Re Carlo III e Regina Camilla, valutati rispettivamente 3,000 e 32,000 sterline.

Fonte: IPA

La futura Regina ha continuato a dimostrare il suo impegno verso una moda sostenibile, reintroducendo nel circuito alcuni dei suoi pezzi preferiti, ma ciò non ha impedito che il 2023 si rivelasse un anno di grandi spese. Le sue scelte hanno evidenziato un mix interessante tra pezzi di alta moda e trovate accessibili da marche come Hobbs, Zara e LK Bennett, dimostrando la sua abilità nel bilanciare il lusso con l’accessibilità.

Fonte: Getty Images

Un bilancio regale: i costi di un guardaroba da Principessa

Il mantenimento di un guardaroba così vasto e variegato comporta naturalmente delle spese significative. Il Daily Mail ritiene che il Re copra i costi dell’armadio di Kate per impegni “lavorativi” attraverso il budget ufficiale della casa reale. Tuttavia, il dettaglio dei prezzi pieni pagati o degli sconti ricevuti rimane un affascinante mistero. È noto che nel 2021, la principessa ridusse la somma del suo nuovo guardaroba, indossando capi per un valore di soli 48,845 sterline. Eppure, il totale del 2023 ha visto un incremento rispetto agli anni precedenti, segnando un trend ascendente nella spesa e nella varietà del suo stile.

Fonte: IPA

Lo studio del suo guardaroba offre uno spaccato unico nel mondo del lusso, del fascino e della responsabilità rappresentativa che caratterizza la vita nella famiglia reale. I capi indossati da Kate non sono solo un’affermazione personale, ma diventano parte di un dialogo più ampio con il pubblico e con la scena internazionale della moda. Che si tratti di un abito stravagante per un evento di stato o di un outfit più sobrio per un impegno ufficiale, ogni scelta è osservata, analizzata e spesso imitata, consolidando il suo status di icona di stile.

Fonte: Getty Images

Mentre le tendenze vanno e vengono, l’impatto di Kate Middleton nel mondo della moda rimane tangibile e potente. Il suo guardaroba, con la sua miscela di lusso e accessibilità, continuerà a essere un argomento di interesse e ammirazione per gli anni a venire. Nel 2023, ha sicuramente speso più soldi, ma l’effetto di queste scelte sull’immaginario collettivo e sulla moda è inestimabile. In un’epoca in cui l’immagine pubblica è tutto, il guardaroba di Kate Middleton continua a raccontare una storia affascinante di eleganza, gusto e raffinatezza, confermando il suo ruolo di ambasciatrice non solo del Regno Unito, ma della moda femminile a livello globale.