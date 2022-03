Harry stregato da Meghan Markle: abbandona ancora la Regina

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

Harry non tornerà in Gran Bretagna per il Giubileo di Platino della Regina. Ancora una volta abbandona la nonna per seguire sua moglie Meghan Markle e il nuovo stile di vita da lei imposto.

Harry non tornerà in Gran Bretagna

Questa è l’opinione del biografo reale, Tom Bower. L’esperto è convinto che sarebbe troppo imbarazzante per Harry affrontare la Famiglia Reale dopo le nuove confessioni bomba sulla vita a Palazzo che si appresa a rendere pubbliche a breve. Insomma, il Principe ha preso ormai la sua decisione di costruirsi una nuova esistenza e pare non voglia fare più un passo indietro, nonostante continuino le voci di crisi tra lui e Meghan Markle.

Harry e Meghan sono apparsi magnifici ai NAACP Awards, sul palco hanno creato la magia cui ci avevano abituati. Ma questo non ha impedito al Principe di abbracciare calorosamente dietro le quinte Jennifer Hudson in un momento in cui Lady Markle era sparita. Se Meg ha ancora una certa influenza sul marito, questa riguarda proprio i rapporti tra lui e la Famiglia Reale.

Secondo fonti vicine alla Markle, lei non ha intenzione di tornare in Gran Bretagna, non lo ha fatto per i funerali del Principe Filippo, non lo farà per celebrare i 70 anni di regno di Elisabetta, né per far conoscere di persona alla bisnonna la piccola Lilibet, che per altro porta il suo nome. A Meghan pare non interessi nemmeno perdere la stima degli inglesi, ormai conquistare il loro cuore è tempo perso. Dunque, non rimetterà più piede sul suolo britannico.

Harry invece sembrava dispiaciuto di aver perso il ruolo, gli agi, i diritti e i titoli militari della sua precedente vita a Corte. È stato sostituito persino da Kate Middleton come patrono della Nazionale di rugby. Ma una cosa gli è chiara, almeno stando all’esperto reale, non può più tornare indietro. Per lui a Palazzo ci sarebbero solo le briciole, è andato troppo in là e le nuove rivelazioni che promette di fare sulla sua famiglia renderebbero ancora più penoso e insostenibile un faccia a faccia con suo padre Carlo, con William, Kate e sua nonna, la Regina, che più di tutti aveva creduto in lui.

Harry deve scegliere tra Meghan e la Regina

Bower ha dichiarato al Daily Mail che Harry è arrivato al punto di dover prendere la decisione finale: “Deve decidere se vuole vedere la sua amata nonna o starle lontano prima che le sue memorie potenzialmente esplosive vengano pubblicate”. Per Meghan il dilemma non si pone, ormai è avviata alla carriera politica negli USA e nulla la fermerà.

Harry si trova tra l’incudine e il martello e anche se con Meghan forse non è più in sintonia come un tempo, gli è perfettamente chiaro che con la Famiglia Reale le cose non torneranno più come prima.