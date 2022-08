Harry pronto a far scoppiare uno scandalo: “La Famiglia Reale tenuta all’oscuro”

Fonte: Getty Images Harry e Meghan all’ONU sempre più uniti. Ma il look di lei fa discutere

La Corona inglese potrebbe essere travolta dall’ennesimo scandalo. A preoccupare la Regina è ancora una volta – ça va sans dire – il Principe Harry, pronto a dare alle stampe un libro memoir di cui la Famiglia Reale sarebbe stata totalmente “tenuta all’oscuro”.

Un altro colpo basso per i Windsor, che dopo l’intervista shock a Oprah Winfrey insieme alla moglie Meghan Markle, non potranno leggere il contenuto del libro, che si preannuncia già una bomba pronta a esplodere.

Harry, il nuovo libro che preoccupa la Famiglia Reale

La Famiglia Reale è stata totalmente “tenuta all’oscuro” dai contenuti del libro del Principe Harry e, a quanto pare, potrebbe leggerlo in contemporanea al pubblico. Un duro colpo per i Windsor, che non potranno conoscere il contenuto del memoir fino a quando non sarà pubblicato, come riporta il Telegraph.

La notizia del libro di Harry non è certo una novità per gli esperti reali: il Duca di Sussex avrebbe già firmato da tempo con la casa editrice Penguin Random House, che la scorsa estate aveva annunciato che il libro di memorie era “provvisoriamente programmato” per la fine del 2022, il che significa che potrebbe arrivare sugli scaffali delle librerie in autunno.

Si tratta di un’opera “intima e accorata”, che stando ai tabloid inglesi potrebbe contenere una serie di accuse bomba, tanto che la casa editrice starebbe già programmando un “lancio shock”. Si sta parlando infatti di pesanti insinuazioni su Carlo, Camilla e William, ulteriori elementi che potrebbero far vacillare i già delicati equilibri della Famiglia Reale.

Il libro di memorie di Harry, di cosa parlerà

Pare che il libro di Harry sia dedicato alle ultime ore di vita di Lady Diana, e che il Principe abbia richiesto ulteriori indagini su quell’incidente fatale che ne ha provocato la morte. Ad anticipare la notizia il Sun, che ha riportato che il Duca si sia concentrato proprio sulla ricerca di informazioni sul terribile episodio, che a distanza di 25 anni rappresenta ancora un enorme interrogativo. Pare che si tratterà di un resoconto “veritiero e totalmente accurato” della sua vita e che l’annuncio del romanzo abbia scatenato uno “tsunami di paura” negli ambienti reali.

Il suo ghostwriter J. R. Moehringer (giornalista vincitore di un Pulitzer) si concentrerà su tutto il dolore di Harry, allora appena dodicenne. Ma non solo: il Duca di Sussex avrebbe ingaggiato un team di ricercatori e che insieme a loro sarebbe volato in segreto a Parigi, nei mesi scorsi, proprio per reperire da fonti giudiziarie informazioni sullo schianto sotto al ponte dell’Alma che ha ucciso sua madre.

“Ci sono molte persone in Francia che ricordano la notte dell’incidente. È normale che il figlio di Diana voglia saperne di più”, ha raccontato una fonte. Secondo l’esperta reale Angela Levin, la prematura scomparsa di Diana per Harry è stata una tragedia “da cui non è mai riuscito a riprendersi”. E ora, nelle sue memorie, si “concentrerà sulla morte della mamma e su quelli che pensa siano i responsabili”.

C’è chi sostiene che il libro non conterrà alcuna illazione, e che quindi non c’è alcun motivo di avvertire la Famiglia Reale prima della pubblicazione. Eppure è innegabile che la notizia del lancio del romanzo non è certo passata inosservata: la paura di un calo dei consensi è sempre dietro l’angolo.