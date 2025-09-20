“Harry e Meghan tornano a Londra”: l’indizio che non lascia dubbi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

A sei anni dall’addio a Londra, il Principe Harry starebbe valutando la possibilità di tornare nel Regno Unito con la sua famiglia: lo avrebbe rivelato lui stesso ad una celebre cantante britannica, che ha condiviso i dettagli della conversazione con la stampa.

L’incontro con Re Carlo potrebbe aver ridefinito le prospettive future del Principe Harry: il Duca del Sussex, infatti, starebbe valutando la possibilità di tornare a Londra con la sua famiglia. Lo avrebbe rivelato lui stesso alla cantante Joss Stone durante il London’s WellChild Awards la scorsa settimana.

“Mi ha parlato di quanto siano fantastiche qui le scuole e di quanto sia importante la comunità di riferimento per i bambini”, ha raccontato la popstare al magazine Hello. “È stato bello condividere con lui queste considerazioni, perché è esattamente il motivo per cui sentiamo il bisogno di tornare”, ha proseguito Stone. La cantante e attrice britannica ha infatti trascorso diversi anni negli Stati Uniti, decidedo poi di tornare nel Regno Unito insieme alla sua famiglia. Una mossa che, ha ribadito ancora Joss, “ha suscitato grande interesse in Harry“.

“È un uomo molto alla mano e cordiale. Forse anche lui tornerà. Sarebbe molto bello”, ha concluso Stone. Le speranze dell’artista riflettono in gran parte quelle del popolo inglese, da sempre molto affezionato alla Royal Family: nonostante da anni il secondogenito di Carlo e Diana viva negli USA insieme alla sua famiglia, i suoi sudditi non lo hanno mai dimenticato, e sperano di poterlo rivedere accanto a William a Buckingham Palace.

La vita negli USA di Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020 insieme ai due figli Archie e Lilibet. Dopo aver vissuto per un breve periodo a Los Angeles e poi in Canada, la coppia si è stabilita in pianta stabile a Montecito, in California. Da allora, gli incontri tra il Principe e la sua famiglia d’origine si sono fatti sempre più rari: basti pensare che Re Carlo ha incontrato la nipotina Lilibet in una sola occasione, durante il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II nel 2022.

Il rapporto si è ulteriormente incrinato in seguito ad alcuni problemi relativi alla sicurezza di Meghan e della sua famiglia, ai quali è stata negata la scorta nel Regno Unito in quanto non più parte dei working Royals. Una decisione che ha profondamente ferito il Principe, e che potrebbe aver segnato un punto di svolta nelle scelte di Harry: “Amo il mio Paese, l’ho sempre amato nonostante quel che ha fatto certa gente. E penso sia davvero triste che non possa mostrare ai miei figli la mia madrepatria”, aveva spiegato uscendo dal tribunale.

Tuttavia, dopo la notizia della malattia di Carlo, il Duca del Sussex aveva fatto un piccolo passo indietro, spiegando alla BBC di sperare in una riconciliazione con la sua famiglia d’origine: “Non c’è motivo ora di continuare a combatterci ancora, la vita è troppo preziosa”. Le sue richieste sono state in parte accolte dal Re che, qualche settimana fa, ha incontrato il suo secondogenito per un tè a Clarence House. Che sia l’inizio di un nuovo percorso?