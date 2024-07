Harry non tornerà con Meghan in Inghilterra: “È troppo pericoloso”

In un nuovo documentario il principe ha dichiarato di aver paura per la vita della moglie e per la sicurezza dei figli

Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Harry non ha intenzione, per il momento, di tornare insieme a Meghan Markle nel Regno Unito. Il motivo: è troppo pericoloso. A raccontarlo è stato lui stesso, durante il documentario Tabloids on Trial in onda il 25 luglio su ITV. Il principe ha sempre espresso la propria insofferenza, ansia e preoccupazione riguardo alla pressione mediatica sulla coppia e ai mitomani e agli hater che hanno perseguitato Meghan dai primi anni della loro unione.

Harry teme per la vita di Meghan

I timori del principe Harry sarebbero molto seri. Nel 2022 Neil Basu, l’ex capo dell’antiterrorismo della Polizia Metropolitana, ha dichiarato di aver riscontrato minacce reali alla vita della Duchessa di Sussex nel periodo in cui viveva nel Regno Unito. Anche per questo i due avrebbero deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Meghan ha ricevuto parecchie minacce di morte e Basu, indagando e verificando, aveva perseguito alcune persone per questi reati.

Ecco, secondo Harry il pericolo non è cessato a oltre quattro anni dallo spostamento negli USA. Così ha dichiarato nel documentario: “È ancora pericoloso, basta un solo individuo, una persona che legge queste cose e agisce di conseguenza. Che sia con un coltello o acido, qualunque cosa sia, queste sono preoccupazioni vere per me. È una delle ragioni per cui non riporterò mia moglie in questo paese”.

Fonte: Getty Images

La sensazione di instabilità di Harry e la vulnerabilità di Meghan hanno rappresentato un motivo di scontro con la Royal Family. I due avevano chiesto al Comitato Esecutivo per la Protezione della Realità e delle Figure Pubbliche di mantenere inalterato il team deputato alla loro sicurezza, ma la risposta era stata negativa. Questo ha inasprito ulteriormente i contrasti di Harry con la sua famiglia.