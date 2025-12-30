Harry e Meghan Markle, si licenzia un’altra addetta stampa (l’undicesima in cinque anni)

Nuovi problemi per Meghan Markle e Harry: l'addetta stampa si licenzia (ed è l'undicesima in cinque anni)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Meghan Markle

Continuano i problemi di staff per Harry e Meghan Markle. L’ennesima dimissione nel team delle comunicazioni infatti segna un record poco invidiabile con ben undici addetti stampa che hanno deciso lasciare l’incarico in appena cinque anni. Il nuovo addio solleva interrogativi sul modo in cui la coppia gestisce la propria immagine pubblica e le relazioni con i media, in un periodo già ricco di tensioni, sfide personali e professionali.

Harry e Meghan Markle, i problemi con lo staff

La notizia riguarda le dimissioni date dell’ultima responsabile della comunicazione, Meredith Maines, arrivata dopo soli dieci mesi nel ruolo. Si tratta infatti dell’undicesima addetta stampa a lasciare l’incarico per la coppia dal 2020, anno in cui Harry e Meghan Markle decisero di rinunciare ai loro obblighi ufficiali come membri lavorativi della Famiglia Reale e di trasferirsi in California per intraprendere nuovi progetti.

Meredith Maines, che aveva il compito di seguire la strategia di comunicazione sui progetti filantropici e mediatici della coppia, ha annunciato che nel 2026 perseguirà nuove opportunità professionali e ha espresso gratitudine per il periodo trascorso nell’organizzazione. Ma i dubbi riguardo la gestione dello staff da parte di Harry e Meghan restano soprattutto dopo che anche la collaborazione con un’agenzia esterna di PR, avviata solo sette mesi fa, ha già avuto fine.

Dietro a questa lunga serie di uscite si intravedono dinamiche interne complesse. La costante rotazione del personale addetto alla comunicazione, in particolare quello incaricato di gestire l’immagine pubblica della coppia e i messaggi istituzionali della loro organizzazione non profit, suggerisce un ambiente di lavoro in continua evoluzione, ma soprattutto in cui è difficile adattarsi.

Harry e Meghan Markle fra polemiche e nuovi progetti

Sebbene la coppia abbia continuato a lavorare su diversi fronti negli ultimi anni, non sono mancate le polemiche che hanno caratterizzato la loro immagine pubblica. Tra i temi più discussi ci sono i rapporti con la Famiglia Reale britannica, spesso descritti come tesi o difficili, nonostante alcuni tentativi di riconciliazione con Kate Middleton e William. I commenti e le dichiarazioni rilasciati in varie occasioni, insieme a progetti mediatici come apparizioni televisive, documentari e iniziative pubbliche, hanno mantenuto alta l’attenzione sulla loro figura, ma hanno anche alimentato critiche e confronti continui.

Harry ha parlato più volte di scontri fisici e di liti con il fratello per via dell’insofferenza sua e di Meghan verso i media inglesi, mentre la Markle ha riferito di non essersi mai sentita davvero accolta da Kate Middleton. Nonostante ciò spesso l’opinione pubblica si è schierata contro la coppia, accusandola di essere “difficile”.

Nonostante le critiche, Harry e Meghan stanno portando avanti nuovi progetti che spaziano dalla produzione di contenuti per piattaforme streaming alla promozione di iniziative filantropiche, con eventi, performance e collaborazioni internazionali in programma per il 2026.

In questo contesto Harry e Meghan continuano a navigare tra opportunità professionali e sfide mediatiche, cercando di bilanciare la loro piattaforma globale con le critiche e le aspettative del pubblico. La domanda che molti si pongono ora è se riusciranno a trovare una strategia di comunicazione stabile che accompagni in modo efficace i loro progetti futuri, evitando ulteriori tensioni interne e uscite eccellenti dal loro team.

