Harry con Kourtney Kardashian, la rivelazione inaspettata

Fonte: IPA Harry

Harry avrebbe potuto avere un’altra vita e forse risparmiarsi tante sofferenze se al posto di Meghan Markle ci fosse stata Kourtney Kardashian. La relazione tra lei e il Principe è apparsa a molti come un’unione perfetta, ma l’ex attrice di Suits ha avuto la meglio e se l’è sposato nel 2018, allontanandolo definitivamente dalla Famiglia Reale.

Harry e Kourtney Kardashian, la rivelazione inaspettata

Harry e Kourtney Kardashian avrebbero potuto avere una relazione e diventare una delle coppie più glamour dell’ultimo decennio, se solo avessero ascoltato il consiglio dell’attrice canadese Katherine Ryan che vedeva una perfetta sintonia tra i due.

La Ryan ha infatti rivelato come ha tentato di far mettere insieme la Kardashian con Harry, senza però riuscirci. Il mancato flirt ha permesso a Meghan Markle di avere il campo libero e di conquistare senza troppe difficoltà il cuore del secondogenito di Carlo e Diana che era alla ricerca disperata di amore e comprensione, dato che già prima del matrimonio si sentiva stretto nel ruolo che aveva all’interno della Famiglia Reale, l’eterno secondo dietro a William e Kate Middleton.

Katherine Ryan incontrò la sorella maggiore di Kim Kardashian a una festa a casa del comico Jimmy Carr nel 2016 e vide in lei la futura fidanzata di Harry. L’illuminazione, come ha raccontato, le venne guardando Kourtney parlare con Beatrice di York. “Sono entrata e ho visto Kourtney Kardashian con la principessa Beatrice“, ha detto.

Come è noto, Harry ha da sempre un ottimo rapporto con le cugine Beatrice ed Eugenia di York. Anche adesso sono le uniche della Famiglia Reale che gli parlano ancora. Mentre Carlo e William evitano qualsiasi contatto con lui.

Ryan, proseguendo nel racconto, ha ricordato di essere andata verso di lei, perché “ero molto coinvolta dalle Kardashian e dal loro show”. Le due donne hanno così iniziato a parlare.

Harry e Kourtney Kardashian, il flirt mancato

All’epoca Kourtney stava vivendo un momento difficile con il padre dei suoi tre figli, Scott Disick, da cui poi si è separata. Per questo il discorso finì bene presto sui problemi di cuore che stava attraversando. L’attrice canadese ha rivelato di averle consigliato di lasciarlo. “Le ho detto: ‘Devi lasciare Scott'”. E lei ha risposto: “Come posso farlo? “È a casa mia adesso.” “Le ho replicato: ‘Non tornare a casa. Devi lasciarlo’“.

Fonte: Getty Images

Ma la Kardashian non era convinta, non se la sentiva di mollarlo e soprattutto non riusciva a immaginarsi di stare sola o di trovare in quel momento qualche altro compagno. Ma la Ryan aveva la soluzione a tutti i suoi problemi. Harry sarebbe stato l’uomo perfetto.

Proprio in quel periodo il Principe aveva confessato le sue pene d’amore, rivelando di essere alla ricerca di una moglie. Aveva dichiarato all’epoca: “Non sto cercando tanto qualcuna che possa ricoprire questo ruolo, quanto piuttosto qualcuna che sia disposto ad assumerselo”, consapevole delle difficoltà della vita a Palazzo e sempre sotto gli occhi dei media.

Di lì a poco Harry si fidanzò con Meghan e nel 2018 la sposò. Ma nemmeno Lady Markle è stata disposta ad assumere il ruolo di moglie del secondogenito di Re Carlo e alla fine ha preferito lasciare il Palazzo e rifarsi una vita in California, dove fa serie per Netflix, produce marmellate e naturalmente comanda a bacchetta suo marito.