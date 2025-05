Kim Kardashian, in cosa si è laureata e quanto tempo ci ha messo

Fonte: IPA Kim Kardashian

Kim Kardashian può festeggiare un altro importante traguardo, ma questa volta non si tratta di un successo imprenditoriale. La celebre influencer di origini armene è infatti riuscita a laurearsi a 44 anni: un obiettivo a cui teneva tantissimo, anche in virtù della professione del papà Robert.

Kim Kardashian, in cosa si è laureata

Non solo social e linee di cosmetici per Kim Kardashian. La celebre imprenditrice si è infatti laureata in legge, come dimostrano alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Negli scatti, l’influencer posa su un palco con un cappello da laurea sul capo, mentre intorno a lei amici, parenti e professori la festeggiano. Il programma di studio, della durata di 4 anni, è stato terminato dalla Kardashian leggermente in ritardo: a causa del Covid e dei numerosi impegni di lavoro, Kim è riuscita a tagliare il fatidico traguardo dopo sei anni. Una bella soddisfazione per l’influencer, che deve tuttavia sostenere ancora l’esame per l’abilitazione professionale, diventanto così un avvocato come suo padre Robert Kardashian.

Oltre che alcune immagini della festa, Kim ha voluto pubblicare anche i discorsi pronunciati in suo onore da alcuni professori che l’hanno seguita durante il percorso: “È un vero onore essere qui oggi, non solo come mentori, ma come testimoni di uno dei percorsi legali di maggior ispirazione a cui abbia mai assistito,” ha detto sul palco Jessica Jackson, una delle legali che ha sponsorizzato l’istruzione della Kardashian.”Sei anni fa, Kim Kardashian è entrata in questo programma con nient’altro che un forte desiderio di lottare per la giustizia. Niente lezioni universitarie, nessuna scorciatoia da torre d’avorio, solo determinazione e una montagna di codici e fascicoli da studiare” ha ribadito l’avvocata.

Jackson ha sottolineato la ferrea volontà di Kim, che è riuscita a conciliare moltissimi impegni per arrivare al suo traguardo: “A questo programma, la Signora Kardashian ha dedicato 18 ore a settimana, per 48 settimane all’anno, per sei anni consecutivi. Sono in totale 5.184 ore di studio legale, tempo che ha ritagliato mentre cresceva quattro figli, gestiva aziende, girava programmi televisivi e si presentava nelle aule di tribunale per difendere gli altri”.

La festa di laurea di Kim Kardashian

A celebrare con Kim questo importante traguardo, c’era ovviamente la sua famiglia al gran completo. Insieme ai figli Saint, Chicago e Psalm, c’erano anche Kourtney e Khloe, che sui social hanno riversato tutto il proprio orgoglio nei confronti della sorella: “Non riesco a credere che siano passati anni e anni per arrivare fin qui. Sono così orgogliosa di lei. È stato davvero un traguardo fantastico, e ne sono molto fiera” ha spiegato Khloe. Anche Kourtney ha celebrato l’occasione con un selfie in cui indossa il cappello da laurea di Kim: “Supporto fraterno” ha scritto nella didascalia del post.

Il percorso scelto da Kim Kardashian non è affatto casuale: sin dal 2019, infatti, l’imprenditrice ha spiegato di voler seguire le orme di suo padre Robert Kardashian, avvocato difensore di O.J. Simpson in uno dei casi più celebri di sempre. In questi anni, l’influencer si è spesa per numerose cause, schierandosi anche apertamente contro alcune condanne ritenute ingiuste da gran parte dell’opinione pubblica.