Harry ha sfiorato la morte ma William e Kate Middleton non lo perdonano

Fonte: Getty Images William Harry

Nonostante la fama di pecora nera della Famiglia Reale, Harry ha sempre avuto un alto senso del dovere fino a rischiare di morire, come è accaduto, per portare a termine le sue missioni. Ma questo non basta a William e Kate Middleton per perdonarlo di quello che ha fatto contro di loro. Semmai ci sarà un riavvicinamento, sarà solo formale e per rafforzare la Monarchia. Tra loro le cose non potranno più tornare come prima, la ferita è troppo profonda. Ma procediamo con ordine.

Harry a un passo dalla morte

Harry è stato a un passo dalla morte nel 2015, ma i fatti sono stati svelati nel dettaglio solo recentemente da Katie Nicholl, biografa reale e autrice di un libro sul secondogenito di Carlo e Diana. Il Principe è sempre stato molto coraggioso, anche quando è partito per l’Afghanistan in missione militare ha dato prova di sé, anche se il suo ruolo a Corte lo rendeva un bersaglio prestigioso e un pericolo per la sua stessa truppa, tanto che quando un giornalista rivelò la sua posizione, le Forze britanniche furono costrette a rimpatriarlo per non mettere a repentaglio l’intera operazione, oltre a proteggere la vita dei suoi commilitoni.

Nel 2015 Harry si trovava in Botswana per sostenere una missione di salvataggio nei confronti dei rinoceronti. Dunque, qui l’esercito non c’entrava nulla. In queste operazioni gli animali vengono salvati e trasportati in luoghi protetti, durante il viaggio sono di solito sedati. Ma data la stazza imponente, pare che l’anestesia non fece completamente effetto su uno di questi rinoceronti che era quindi ancora in grado di alzarsi e caricare. Stando al racconto della Nicholl, Harry ha rischiato di essere travolto dall’animale con tragiche conseguenze se lo avesse raggiunto.

Kate Middleton e William non perdoneranno mai Harry

Malgrado il coraggio e la generosità che Harry ha sempre dimostrato, William e Kate Middleton non riescono a perdonargli la Megxit. Se le cattiverie e le accuse che lui e sua moglie Meghan Markle hanno lanciato contro di loro e contro la Famiglia Reale possono essere giustificate dal rancore e dalla frustrazione di essere sempre i numeri due a Palazzo, quello che proprio i Principi del Galles non riescono a superare è il modo in cui la loro vita privata è cambiata a causa dei Sussex.

Sempre secondo Katie Nicholl: “William non può perdonare Harry perché la Megxit ha gettato lui e Kate Middleton sulla scena mondiale prima del previsto”, quando invece i Principi avrebbero voluto avere più tempo per crescere i figli e prepararli a un’esistenza sempre sotto i riflettori. La decisione di Harry e Meghan di andarsene “ha avuto un enorme impatto su di lui, su Catherine, sulla loro giovane famiglia”. Ma soprattutto William non può perdonare al fratello il modo in cui ha scelto di farlo: “Lo ha visto come una grande mancanza di rispetto per la sua famiglia, per sua nonna, per l’istituzione”.

L’esperta ha poi aggiunto che Carlo vorrebbe sanare la spaccatura tra i due fratelli per evitare che incomba sul suo regno, ma non è detto che riesca. Il Re pare sia già allo stremo delle forze e oltretutto lui stesso non riesce a perdonare Harry se non cambierà atteggiamento in modo repentino nei confronti della Famiglia Reale.