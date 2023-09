Harry, l’affronto a Carlo. Meghan costretta a prendere il comando

Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Un affronto in piena regola da parte del Principe Harry, che ha rifiutato l’offerta del padre, Re Carlo, di trascorrere l’anniversario della morte della Regina Elisabetta a Balmoral. Un rifiuto che è costato caro a Harry, infatti non ha ricevuto gli auguri pubblici per il suo compleanno dalla Famiglia Reale. Così viene “cancellato”, e Meghan Markle è sempre più costretta a prendere il comando. Ma procediamo per punti.

Harry ha rifiutato il ramoscello d’ulivo di Re Carlo

Il Sun ha svelato in esclusiva che il Principe Harry non ha accettato di trascorrere l’anniversario della morte della compianta Regina Elisabetta II a Balmoral insieme a Re Carlo e la Regina Camilla. Quello che è stato letto come un ramoscello d’ulivo nei confronti di Harry, dunque, è stato calpestato dal Principe: il gesto ci rimanda il ritratto di un Re disposto a perdonare il figlio. Ma Harry, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di ricongiungersi alla sua famiglia, nonostante tutto.

Un affronto che è stato definito addirittura “scioccante”, dal momento in cui Harry stesso ha chiesto di poter alloggiare a casa: lo ha fatto formalmente. Prima di recarsi a Dusseldorf per gli Invictus Games, Harry ha presentato la domanda di poter alloggiare in una delle case londinesi della Famiglia Reale o al Castello di Windsor, ricevendo un rifiuto, unicamente perché la maggior parte del personale era impegnato nelle Highlands.

Così, Re Carlo ha colto al volo l’occasione di invitare Harry a unirsi a Balmoral e trascorrere un po’ di tempo in privato con la sua famiglia. Ciò avrebbe riunito Harry e Re Carlo per qualche ora, ma Harry ha rifiutato la proposta del padre. Secondo Ingrid Seward di Majesty Magazine, “Harry avrebbe dovuto affrontare la situazione e andare a trovarli. Carlo lo accoglierà sempre perché è un uomo indulgente ed è suo figlio”. William e Kate, però, non sarebbero d’accordo con l’indulgenza del Re: preferirebbero non avere più a che fare con Harry.

Meghan Markle prende il comando: Harry sempre più imbarazzante

Harry e Meghan sono stati ospiti nel programma One805 Live!, evento di beneficenza che si è tenuto a Santa Barbara venerdì 22 settembre. Dopo essere tornati dagli Invictus Games, dunque, il Duca e la Duchessa del Sussex hanno ripreso la vita sociale: sono stati diversi i commenti su un eventuale divorzio, ma, almeno per il momento, la coppia ha troppi interessi in comune e qualsiasi crisi va scacciata subito.

All’evento, ovviamente la Markle non ha perso l’occasione di mostrarsi e di chiacchierare con i suoi amici vip di Hollywood. Secondo Judi James, questo genere di eventi è totalmente in linea con ciò che vuole Meghan. “Harry è totalmente imbarazzato e fuori posto, tra gli ospiti e le celebrità”. Così Meghan è stata costretta a prendere il comando.

Il risultato? A dir poco discutibile. La Markle, durante tutto l’evento, ha guidato Harry. “Il Principe sembrava un bimbo piccolo e timido”. Ed è stata proprio la Duchessa ad avere preso il controllo di tutto, perché Harry non potrebbe essere più distante da quel mondo glamour e sfarzoso che, in realtà, non ha nemmeno mai troppo amato né ricercato.