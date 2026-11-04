Funerali Antoine de Massy, la famiglia Grimaldi unita nel lutto

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IPA Charnele di Monaco e il Principe Alberto

Una famiglia unita nel dolore e un giallo che ha coinvolto tutta Montecarlo. Alberto di Monaco e tutti i Grimaldi si sono ritrovati per celebrare il funerale di Antoine de Massy, cugino 29enne del Principe scomparso nella notte fra il 24 e il 25 ottobre, precipitando da 13 metri d’altezza.

La famiglia Grimaldi ai funerali di Antoine de Massy

Le esequie di Antonie de Massy sono state celebrate, come annunciato, con una cerimonia blindatissima nella cattedrale di Monaco. A prendere parte al funerale tutta la famiglia Grimaldi, che si è stretta nel dolore, scossa profondamente dalla scomparsa prematura del 29enne. Soprattutto perché la morte di Antonie è legata, ancora, ad un mistero, e ad un caso su cui sta indagando la polizia monegasca.

La cerimonia funebre, come anticipato, si è svolta nella più completa riservatezza e in un’atmosfera solenne. In prima fila, nella cattedrale, hanno preso posto il Principe Alberto di Monaco e la Principessa Charlene, affiancati da Carolina e Stephanie di Monaco.

I Grimaldi hanno mostrato tutto il loro sostegno verso il barone Christian de Massy, padre del 29enne scomparso. Antoine de Massy infatti era il nipote della principessa Antoinette, la sorella maggiore di Ranieri III e, di conseguenza, il cugino di secondo grado di Alberto.

Fra i momenti più commoventi quello in cui, il barone Christian ha scelto di posizionare sul feretro un cagnolino lavorato a maglia. Un gesto per ricordare il cane che Antoine tanto amava e a cui era legatissimo.

Il mistero della morte di Antoine de Massy

Mentre i Grimaldi piangono la scomparsa del giovane de Massy, la polizia sta continuando senza sosta le sue indagini. Quello che all’inizio poteva sembrare un tragico incidente infatti potrebbe rivelarsi molto di più.

Il corpo senza vita di Antoine era stato ritrovato domenica 25 ottobre 2026 in un’area verde vicino al quartiere Larvotto. Il giovane quel giorno avrebbe dovuto prendere parte ad un pranzo di famiglia, ma non si era presentato. I parenti, dopo aver provato a contattarlo più volte, avevano lanciato l’allarme.

Antoine sarebbe caduto da un’altezza di ben 13 metri e questo avrebbe causato la sua morte. Le indagini erano partite immediatamente, nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita del cugino di Alberto di Monaco

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, Antoine de Massy avrebbe trascorso la serata di sabato in un locale notturno e alle prime ore del mattino avrebbe lasciato la discoteca in uno stato di evidente alterazione. Insieme a lui un uomo con cui si sarebbe allontanato a piedi.

Grazie alle immagini raccolte dalle telecamere e alle varie testimonianze, la polizia monegasca è riuscita a risalire all’identità della persona misteriosa. Si tratterebbe di un uomo di 42 anni, ucraino e residente a Montecarlo. L’uomo è stato arrestato e accusato di omicidio e omissione di soccorso. Durante i primi interrogatori però avrebbe respinto le accuse, affermando di non aver causato lui la caduta del 29enne e di non aver compreso quanto fosse grave la situazione.

Nel frattempo il barone Christian de Massy ha rilasciato alcune dichiarazioni, respingendo l’ipotesi di un incidente causato dall’alcol e ancora meno di un gesto volontario. Secondo l’uomo dietro quanto accaduto ci sarebbe la responsabilità di terzi.