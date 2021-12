Elisabetta II, preoccupata per il futuro della Monarchia: protegge William e Kate

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Le voci di corte mormorano: la Regina Elisabetta sarebbe molto preoccupata del futuro della Monarchia. Un timore che è iniziato sin da quando il Principe Harry ha ufficialmente rinunciato agli impegni Reali per trasferirsi in America con la moglie Meghan Markle. Non solo, però, perché adesso Elisabetta II ha esortato Kate e William a smettere di volare in elicottero insieme ai propri figli. Vuole proteggerli, ma non solo: vuole garantire sicurezza e stabilità al Trono d’Inghilterra.

Regina Elisabetta, le preoccupazioni per il futuro della Monarchia

Una fonte vicina alla Regina ha rivelato al Sun che al momento è “terrorizzata” all’idea che un disastro possa abbattersi sulla sua famiglia. Non è una novità: il Principe William ha sempre utilizzato l’elicottero, soprattutto per le tratte brevi, magari da Norfolk a Londra. C’è da dire che il protocollo è molto chiaro a riguardo e ha vietato da sempre ai Reali di volare insieme, per una questione di sicurezza.

Tuttavia, da quando William e Kate si dividono tra Londra e Norfolk, questo aspetto è stato abbastanza allentato. La Regina avrebbe già conversato con il nipote a riguardo, nonostante comunque sia un pilota sicuro e capace, avendo servito per cinque anni come pilota di ricerca.

“Sua Maestà ha detto ad amici intimi e cortigiani che vorrebbe che William smettesse di volare anche da solo, in particolare in caso di maltempo, poiché gli elicotteri non sono più sicuri come forma di trasporto. Questo pensiero tiene la Regina sveglia per tutta la notte. Sa che William è un pilota capace, ma crede che non valga la pena di rischiare la vita di tutti. Un incidente scatenerebbe una crisi costituzionale“.

La grande fiducia riposta in William e Kate

Al momento, è molto felice di come William e Kate abbiano raccolto le recenti sfide: dopo la scomparsa del Principe Filippo, la coppia ha saputo distinguersi, aumentando gli impegni di corte, senza tuttavia rinunciare alla vita privata. “Sua Maestà sa che la Monarchia è al sicuro nelle loro mani. Per loro prospetta un futuro luminoso e ricco di opportunità che sapranno cogliere”.

A riguardo è intervenuta anche Penny Junior, esperta Royal: “La Regina ha ragione ad essere preoccupata per il futuro della Monarchia in caso di un incidente”. La sua riflessione, in effetti, ha toccato alcune tematiche importanti. La piena approvazione di Elisabetta verso William e Kate non è un mistero: rispetto a Harry e Meghan, li ha sempre visti più votati alla causa.

Harry e Meghan non sono adatti al Trono

Al momento, è il Principe Carlo il primo in linea di successione. Dopo di lui, ci sono William e George. Tuttavia, la Regina è convinta che il futuro siano proprio William e Kate, perché sono sempre stati modesti, credibili, dediti agli impegni, adatti. Harry e Meghan sul Trono, invece, “potrebbero significare la fine della Monarchia“. Un timore che, purtroppo, prova e condivide anche il popolo inglese, il cui indice di gradimento è chiaro.