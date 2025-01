Cressida Bonas, la ex del Principe Harry è incinta: “Siamo stati fortunati”

Cressida Bonas, storica ex fidanzata del Principe Harry, ha raccontato di essere incinta per la seconda volta grazie alla fecondazione in vitro

La storica ex fidanzata del Principe Harry è in dolce attesa del suo secondo figlio. È stata la stessa Cressida Bonas a parlarne in un articolo scritto per Spectator, dove ha raccontato della nuova gravidanza spiegando che si tratta ancora una volta di concepimento mediante fecondazione in vitro e che, a differenza della prima, è meno impegnativa ma con qualche differenza.

Cressida Bonas è di nuovo incinta

L’attrice nonché storica ex fidanzata del Principe Harry ha rivelato di essere in dolce attesa per la seconda volta in un articolo scritto per Spectator, in cui ha raccontato come procede ma anche come sta cambiando la sua vita e quella del marito Harry Wentworth-Stanley. La coppia ha già dato il benvenuto al primogenito Wilbur James nel 2022 e non vede l’ora di allargare ulteriormente la famiglia.

Cressida Bonas non potrebbe essere più felice: “Sono ormai entrata nella mia seconda gravidanza. Avendo concepito tramite fecondazione in vitro la prima volta, siamo stati fortunati ad avere un altro embrione conservato in un congelatore – ha spiegato -. È incredibile che un minuscolo gruppo di cellule congelate, già una vita, possa sopravvivere, sospeso nel tempo per anni. La scienza alla base del processo continua a stupirmi“. La Bonas aveva già raccontato in una precedente intervista, nel 2020, di essere ricorsa alla fecondazione in vitro dopo aver avuto difficoltà a concepire in modo naturale, affrontando il “peso della vergogna che deriva dall’infertilità“, problema comune a molte coppie ma per fortuna superabile – ove le condizioni lo consentano – tramite le nuove tecnologie a cui l’attrice fa riferimento.

Il racconto dell’ex fidanzata del Principe Harry

“Questa seconda gravidanza è molto diversa dalla prima, in parte perché ho lottato contro la nausea mattutina – ha raccontato ancora nel suo articolo -. Non l’avevo mai avuta prima e ora mi sento come se stessi ondeggiando su una barca da mesi. Sebbene la seconda gravidanza sia meno impegnativa della prima, resto ancora sdraiata a letto cercando di percepire il battito cardiaco. Ma non confronto le dimensioni del bambino con gli oggetti nella mia fruttiera ogni giorno (sì, c’è un’app incredibilmente popolare che lo fa). E non mi stresso per il salame piccante che ho messo sulla pizza ieri sera. Il mio bimbo di due anni si assicura che non abbia tempo per nessuna di queste cose”.

L’ex fidanzata del Principe Harry, col quale tra l’altro ha mantenuto ottimi rapporti (l’ha persino invitata insieme al marito alle nozze con Meghan Markle), ha spiegato anche di essere in una fase particolare della vita di coppia: i due stanno vendendo casa, in cerca di un luogo più grande in cui vivere che possa accogliere il futuro bebè con tutte le comodità del caso.

“Una famiglia in crescita significa bisogno di più spazio – ha scritto -. Il nostro appartamento è in vendita e siamo alla ricerca di una casa (…) immaginando la nostra famiglia riunita attorno al tavolo della cucina o che gioca in giardino. Ho emozioni contrastanti nel lasciare il piccolo spazio in cui abbiamo vissuto per così tanto tempo. Avrò ricordi indelebili di noi che ci siamo trasferiti da novelli sposi, abbiamo costruito la nostra prima casa insieme e abbiamo avuto un bambino. Eppure sono altrettanto emozionata al pensiero della fase successiva”.