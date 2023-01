Charlotte Casiraghi incinta: Charlene di Monaco pronta all’adozione

Fonte: IPA Charlene di Monaco cede ad Alberto. È gelo con Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è incinta del terzo figlio e sua zia Charlene di Monaco, 45 anni, non vuole essere da meno. Il suo obiettivo per il 2023 è quello di avere un figlio e per questo è pronta all’adozione.

Charlotte Casiraghi aspetta il terzo figlio

Charlotte Casiraghi dunque diventerà mamma per la terza volta. Infatti ha già due figli, Raphaël Elmaleh, 9 anni, nato dall’amore con l’attore Gad Elmaleh, e Balthazar Rassam, 4 anni, avuto dal marito Dimitri Rassam. Quindi, la coppia sta per avere il suo secondo bebè. Anche Dimitri ha un’altra figlia, avuta da una precedente relazione. Dunque, con il nascituro, la famiglia allargata conta ben 5 pargoli. Ma non c’è da stupirsi, Charlotte Casiraghi ha sempre desiderato una famiglia numerosa, come quella di Carolina di Monaco.

Quindi per il 2023 sono previste ben due nascite a Palazzo. Infatti anche Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco, diventerà padre. Sua moglie Marie aspetta il loro primo bebè.

Charlene e Alberto di Monaco, pronti all’adozione

Ma il desiderio di maternità è condiviso anche da Charlene di Monaco che con suo marito Alberto progettano di avere un altro figlio, dopo i gemelli, Jacques e Gabriella. È dalla scorsa estate che si inseguono le indiscrezioni su questa seconda gravidanza della Principessa. Oggi si è quasi del tutto ripresa dalla grave infezione che l’ha colpita nel 2021 e che l’ha costretta a stare lontana dal marito e dai figli per quasi un anno, subendo diversi interventi e rischiando anche la vita.

Adesso che ha ripreso in mano la propria esistenza e ha ritrovato l’equilibrio fisico e psichico, Charlene vorrebbe un figlio. Secondo indiscrezioni da Palazzo sarebbe pronta ad adottarne uno, se non dovesse arrivare in modo naturale, come riprende il magazine tedesco Seiben Tage. Alberto sarebbe d’accordo con lei, anche lui vorrebbe un altro bebè per casa. E lo ha detto in più occasioni in passato. Anzi, è davvero molto grato a Charlene per averlo già reso padre dei gemelli, anche se ha due altri figli avuti in precedenti e fugaci relazioni, Alexandre e Jazmin Grace Grimaldi che è identica a nonna Grace Kelly.

L’adozione sembra la via più probabile, anche in considerazione delle difficoltà che Charlene ebbe a restare incinta. Ma non è solo per questo. Infatti, la Principessa è molto sensibile al mondo dell’infanzia ed è sempre pronta ad aiutare i bimbi meno fortunati. “Charlene di Monaco ama aiutare gli altri, soprattutto i più piccoli . Sarebbe favoloso vederla accogliere un bambino senza famiglia”.

Charlene pare abbia saputo in anticipo della gravidanza di Charlotte Casiraghi, quando si incontrarono per la visita al villaggio di Natale di Monaco prima delle Feste. Stando a quanto riporta Voici, Charlotte infatti avrebbe dato l’annuncio alla famiglia durante il party di capodanno. E paradossalmente sua madre Carolina di Monaco non ha gradito la lieta novella, mentre zia Charlene l’ha accolta bene.