Charlotte Casiraghi, la sua verità sul divorzio da Dimitri Rassam

Charlotte Casiraghi parla per la prima volta del divorzio da Dimitri Rassam e racconta le cause della separazione. Anche se non lo nomina mai

Charlotte Casiraghi per la prima volta ha parlato del divorzio da Dimitri Rassam, anche se lo ha fatto implicitamente, senza mai nominare l’ex marito. Ma a tutti è sembrato chiaro che stava svelando le motivazioni che hanno portato alla fine del suo matrimonio.

Charlotte Casiraghi, perché ha divorziato da Dimitri Rassam

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono lasciati a gennaio 2024. Loro non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul divorzio di cui si è saputo di fatto solo tramite le riviste di gossip. Per cui anche le cause che hanno determinato la fine del matrimonio non sono state rivelate. Anche se qualche indiscrezione è trapelata.

Innanzitutto, pare che sia stata Charlotte a voler porre fine al legame con Dimitri, perché di fatto non avevano più una vita in comune. Lei è impegnata con le lezioni di filosofia, con gli incontri letterari e con gli eventi legati al suo ruolo di brand ambassador di Chanel. Lui, produttore cinematografico di successo, si divide tra Parigi e Los Angeles. Charlotte non ha intenzione di lasciare Monaco e trasferirsi in pianta stabile nella capitale francese e mai e poi mai andrebbe a vivere in California.

In tutto questo, l’amore era evidentemente svanito da tempo. Anche perché la figlia di Carolina di Monaco, si vocifera, abbia iniziato una relazione clandestina con lo scrittore Nicolas Mathieu, prima della fine del suo matrimonio con Dimitri.

Charlotte Casiraghi, le prime parole sul divorzio dopo mesi

Dopo mesi di silenzio da parte dei diretti interessati, Charlotte Casiraghi si sarebbe sbilanciata sulle motivazioni del divorzio. Il condizionale è d’obbligo in questo caso, perché di fatto non ha mai fatto riferimento all’ex marito. Però, la figlia di Carolina ha raccontato come sia stata influenzata dalla lettura di testi di scrittrici che si occupano di parità di genere e di diritti delle donne.

“Leggere opere di scrittrici mi ha aiutato, a non vivere secondo aspettative e giudizi, per me è importante liberarmi da certe convenzioni. La vita è una lotta continua per riuscire ad emanciparsi“, ha dichiarato Charlotte. Non solo, queste letture sono state molto illuminanti anche sul ruolo di mamma. La Casiraghi ha due figli, Raphaël avuto dall’attore Gad Elmaleh, e Balthazar avuto da Dimitri.

“Penso che la maternità sia una sfida per le donne… Tutte le madri che lavorano si sentono torturate, e non è sempre così per gli uomini. È diseguale perché noi donne ci preoccupiamo sempre della casa…a differenza degli uomini, no?”, parole generiche che però sembrano una frecciatina a Rassam, sempre troppo impegnato nel lavoro e poco presente per la famiglia. Una dichiarazione che quindi sembra confermare la prima ipotesi sulle cause della separazione.