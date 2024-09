Charlotte Casiraghi, è gelo tra l’ex marito Dimitri Rassam e la suocera

Fonte: Getty Images Dimitri Rassam e Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ha preso le distanze dall’ex marito Dimitri Rassam e dalla suocera Carole Bouquet. I due sono stati protagonisti, separatamente, di talk televisivi dove hanno raccontato degli aneddoti familiari che rivelano una certa tensione tra loro. Ma l’attrice non è nuova a dare stoccate pubbliche al figlio, sebbene affermi d essere molto orgogliosa di lui.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, nessuno approva il divorzio

La fine del matrimonio tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam è avvenuta un po’ in sordina. I diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, nemmeno tramite portavoce, semplicemente non si sono più visti insieme. Hanno proseguito le loro esistenze private e professionali senza più interagire tra loro. E la figlia di Carolina di Monaco ha deciso di non nascondere il flirt con lo scrittore Nicolas Mathieu che, pare, sia stato una delle cause del divorzio con Dimitri.

La separazione, si vocifera, è stata vissuta in modo più traumatico dalle mamme dell’ex coppia. Infatti, la Principessa Carolina e Carole Bouquet, madre di Rassam, sono molto amiche. Si frequentano spesso, anche per la passione comune della moda, in particolare di Chanel. Per altro Carolina è stata esclusa dall’eredità di Karl Lagerfeld, sebbene fosse stata citata nel testamento per qualche mobile che il grande stilista le ha lasciato.

Stando alle malelingue, le due consuocere non hanno approvato il divorzio. Anche per questo motivo Carolina non accetta il nuovo fidanzato di Charlotte Casiraghi, anche perché proviene da un ambiente culturale e sociale molto diverso dal loro.

Carole Bouquet e la lite con il figlio Dimitri Rassam

Mentre Carole Bouquet in qualche modo si vendica lanciando frecciatine al veleno in tv nei confronti del figlio, produttore cinematografico di successo, anche se lo fa con la classe e l’ironia che la contraddistingue.

Così, durante una trasmissione, la presentatrice aveva chiesto a Carole di mandare un messaggio di congratulazioni a Dimitri per il successo del film I 4 moschettieri, ma lei si è rifiutata, sostenendo che non voleva sembrare “una maestra che si complimenta con uno studente dopo che ha fatto una presentazione”. E ha aggiunto che vuole che il figlio si goda i risultati raggiunti senza mettergli pressioni.

Un modo piuttosto freddo per dimostrare che è orgogliosa di suo figlio Dimitri Rassam, il quale a sua volta in un’altra occasione ha confermato le dichiarazioni della madre, aggiungendo che lo tratta come se fosse un adolescente. Il produttore ha infatti raccontato che hanno litigato quest’estate proprio per questo motivo.

Carole infatti voleva presentare al figlio una persona importante che voleva fargli i complimenti e lui ha reagito piccato, in pratica non vuole che la madre si occupi del suo lavoro, vuole essere indipendente. La Bouquet ha ammesso quanto accaduto e si è giustificata: “Noi mamme dobbiamo saper resistere” alla tentazione di intromettersi nella vita dei figli.

I beninformati sostengono che non è improbabile che una scenata simile si sia verificata a proposito del divorzio con Charlotte Casiraghi.