Charlene di Monaco, la vendetta contro il Palazzo è spietata

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, i look da sogno al Gala della Croce Rossa

Charlene di Monaco è tornata in piena forma, ha riacquisito forza e lucidità ed è sempre più determinata a riprendersi quello che le spetta, progettando di vendicarsi contro chi ha cercato di screditarla o di metterla da parte durante i mesi della malattia in cui avrebbe avuto bisogno di rassicurazioni.

Charlene di Monaco sempre più forte

Da quando si è mostrata nuovamente in pubblico a fine aprile, Charlene di Monaco è andata via via migliorando, dopo che una grave infezione a gola, naso e orecchie l’aveva colpita un anno fa costringendo all’isolamento dalla sua famiglia e a diversi interventi in anestesia totale. La Principessa, dopo alcune difficoltà iniziali evidenti nelle foto scattate con suo marito Alberto, ha ripreso totalmente il controllo di sé. E anche la sua vita coniugale sembra rifiorita, malgrado la maledizione dei Grimaldi. Addirittura Charlene dispesa continuamente sorriso, come quando è andata in visita alla casa di riposo, e ha mostrato il suo lato tenere coi neonati dell’ospedale Principessa Grace.

Insomma è un’altra persona, anche rispetto al periodo precedente la malattia. Le cose vanno talmente bene con Alberto che non solo lo ha baciato sulle labbra in pubblico, ma addirittura si vocifera che la coppia pensa a un altro figlio, avrebbero già attivato le pratiche di adozione.

Proprio la ritrovata salute e il recupero delle forze hanno permesso a Charlene di guardare oltre e di pensare a recuperare il terreno perduto nei giochi di potere durante la sua assenza forzata. Resa ormai innocua Nicole Coste, l’ex invadente di Alberto, la vendetta della Principessa è ora rivolta a Carolina di Monaco.

Charlene di Monaco, chi è la sua nemica giurata

Le due donne non hanno mai trovato un’intesa. Charlene è gelosa della cognata e Carolina non vuole perdere il suo prestigio nel Principato. Non è un caso che la moglie di Alberto dal 2017 non partecipa al Ballo della Rosa, organizzato dalla sorella del Principe. E viceversa, quest’ultima ha dato forfait quest’anno al Gala della Croce Rossa.

Charlene ha considerato un’invadenza quella di Carolina nei confronti dei suoi figli Jacques e Gabriella, durante la sua malattia. Secondo il magazine In Touch, la Principessa potrebbe aver avvertito la cognata di stare lontana dalle sue fondazioni benefiche e dalla sua famiglia senza usare mezzi termini. E sostiene che è pronta a fare di tutto pur di difendere il proprio territorio.

D’altro canto, sono in molti che prendono le difese di Carolina di Monaco, sostenendo che ha fatto tutto quello che ha fatto per il bene di Alberto e del Principato. Ma per Charlene tutto ciò è incomprensibile. Una fonte vicina a Palazzo ha rivelato al magazine che Carolina è “la nemica giurata di Charlene” e che “l’influenza di Carolina sui bambini la rende nervosa“. Ma assicura l’insider “adesso la Principessa è abbastanza forte per difendersi”.