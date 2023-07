Fonte: Getty Images Charlene di Monaco al Festival della Tv di Monte-Carlo: look da sogno ed errori

Anche se ha sposato Alberto, il Principe più ricco d’Europa, Charlene di Monaco ha un patrimonio personale che vale ben 131 milioni di euro, accumulato senza troppa fatica e senza svolgere alcuna professione particolare.

Charlene di Monaco, patrimonio personali da centinaia di milioni

Dunque, possiamo tranquillamente escludere che i soldi siano la motivazione principale che ha spinto Charlene di Monaco a convolare a nozze con Alberto nel 2011, come invece molte malelingue hanno voluto insinuare qualche tempo fa, quando la Principessa per gravi motivi di salute ha soggiornato lontano da Montecarlo (e dalla Rocca) per lungo tempo.

Lo scorso anno si vociferava che sarebbe tornata ai doveri del Principato e coniugali solo dietro un lauto compenso. Allora circolava la voce che Alberto avrebbe pagato la moglie ben 12 milioni l’anno, perché presenziasse ad almeno gli eventi più importanti insieme a lui. Queste voci, però, si sono dissolte nel nulla, di fronte a prove concrete, basate su cifre controllate e controllabili da chiunque.

Secondo Celebrity Net Worth Charlene avrebbe un patrimonio personale di 131 milioni, dunque i 12 milioni che le sarebbero stati offerti per tornare a Palazzo sarebbero solo briciole. Anche se non è da escludere che la Principessa percepisca uno stipendio per il lavoro svolto alla Rocca. Oltre ovviamente a avere vitto e alloggio pagati, così come i suoi abiti di rappresentanza. E sappiamo che Charlene è la testa coronata che spende di più per i suoi look. In effetti, contrariamente a Kate Middleton o a Letizia di Spagna non l’abbiamo mai vista indossare un capo low cost e rarissimamente ricicla i suoi outfit. Mentre i suoi brand preferiti sono esclusivi e sartoriali, da Akris a Louis Vuitton.

Alberto di Monaco, il Principe più ricco d’Europa

Naturalmente, poi, grazie ad Alberto può mantenere un tenore di vita che sarebbe comunque al di sopra delle sue possibilità. Infatti, stando all’ultimo rapporto pubblicato da Business Insider nel maggio 2021, il Principe ha un patrimonio pari a 830 milioni di euro, contando beni mobili e immobili, tra cui proprietà di prestigio non solo a Montecarlo ma anche in Francia. Alberto è in effetti il Principe più ricco d’Europa, anche Re Carlo gli invidia i suoi fondi che certo gli farebbero molto comodo per mantenere la sua numerosa famiglia.

Sicuramente, Charlene beneficia dei possedimenti e delle ricchezze di suo marito. A cominciare dalla casa nelle colline sopra Monaco, Roc Angel, dove ama rifugiarsi quando vuole un po’ di tranquillità. Alberto poi è noto per la sua generosità. A sua moglie non mancano mai regali preziosissimi come la parure di diamanti che ha recentemente indossato. E anche il suo anello di fidanzamento è tra i più preziosi che circolano tra le Famiglie Reali. E soprattutto non è un conclamato riciclo, come quello che William ha regalato a Kate. L’anello con zaffiro e diamanti vale più perché Carlo lo ha acquista per Diana che per la purezza delle sue pietre.

Charlene di Monaco, ricca senza titoli di studio

Detto ciò, Charlene però può contare sulla propria indipendenza economica, anche se le cose con Alberto dovessero volgere per il peggio. Oltre, al fatto che al suo patrimonio personale dovrebbe aggiungere gli alimenti per i gemelli. Ma oltre al conto in banca ricchissimo, ciò che stupisce maggiormente è che la Principessa ha accumulato una fortuna senza mai faticare in vita sua. Prima di sposare Alberto, non ha conquistato alcun titolo di studio specifico né svolgeva una qualche professione degna di nota. Semplicemente si è dedicata alla sua passione, il nuoto, vincendo qualche medaglia.