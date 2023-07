Fonte: Getty Images Charlene di Monaco al Festival della Tv di Monte-Carlo: look da sogno ed errori

Charlene di Monaco ha suscitato notevole preoccupazione perché assente a molti eventi del Principato, costringendo suo marito a uscite in solitaria o accompagnato dalle sorelle Carolina e Stéphanie o dalla cugina Melanie-Antoinette Costello de Massy con cui si è presentato a Wimbledon. Ma la Principessa non è veramente sparita. E per il suo ritorno sulle scene si è presentata con un look sensazionale, ispirato a Kate Middleton, ma con l’aggiunta di una cascata di diamanti.

Charlene di Monaco, ritorno alla grande

Nel mese luglio Charlene di Monaco ha latitato. Si è fatta vedere pochissimo in pubblico e questo ha nuovamente alimentato le pagine di cronaca rosa insinuando che fosse in corso un’altra crisi con Alberto e che la gelosia nei confronti delle cognate avesse preso piede. Ma non è così.

La Principessa ha contingentato le uscite da un lato per stare vicino ai gemelli Jacques e Gabriella approfittando delle loro vacanze scolastiche per trascorre del tempo insieme, lontana da impegni e preoccupazioni; dall’altro ha scelto con oculatezza gli eventi cui prendere parte. Così, l’abbiamo vista con un fantastico tubino nero monospalla all’incontro con la squadra di rugby – Charlene da ex nuotatrice professionista è una grande sportiva – qualche giorno fa.

Charlene di Monaco ruba il tailleur a Kate Middleton e si riempie di diamanti

Ma soprattutto Charlene non si sarebbe mai persa la cena di gala in onore di Nelson Mandela che si è tenuta allo Yacht Club di Montecarlo, per la raccolta fondi da devolvere alla Fondazione intitolata all’ex presidente sudafricano. La Principessa ha brillato letteralmente durante la serata. Per l’occasione si è presentata con un magnifico look total white, composto da un tailleur pantaloni con giacca smoking monopetto, e da un top-lingerie in seta. Un outfit che ricorda pericolosamente il famoso ensemble firmato Alexander McQueen con cui Kate Middleton ha debuttato lo scorso anno.

Ma Charlene ha dato il suo personalissimo tocco alla mise. A cominciare dai sandali nude dal tacco midi che svela una pedicure al naturale senza smalto. Per terminare con una cascata di diamanti. Se la Principessa ha optato per un completo minimal ed essenziale, non ha risparmiato in fatto di gioielli, indossando una parure di diamanti da mille e una notte e il suo preziosissimo anello di fidanzamento che vale migliaia di euro. D’altro canto non poteva che scegliere quelle pietre preziose, che per altro sono le sue preferite, per scintillare alla cena di gala.

Charlene è apparsa di ottimo umore, per niente turbata, come insinuavano invece le solite malelingue. Sorridente al tavolo seduta accanto ad Alberto, ma anche nelle foto ufficiali, condivise sul profilo Instagram del Palazzo. Finalmente la Principessa sembra rilassata e felice, anche perché finalmente la Rocca è tutta per sé, dato che con grande probabilità Carolina è già sul suo yacht Pacha, dove Charlene non è gradita, per una crociera nel Mediterraneo organizzata in occasione del compleanno della sua figlia più piccola, Alexandra di Hannover, che il 20 luglio compie 24 anni.