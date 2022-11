Carolina di Monaco perde tutto, Ernst di Hannover pronto al divorzio per risposarsi

Fonte: IPA Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi: look da sera mamma e figlia da copiare

Le cose non si mettono bene per Carolina di Monaco: se nel Principato in molti non nutrono più simpatia per lei, per la (presunta) guerra fatta alla cognata, la Principessa Charlene, ora rischia anche di perdere ricchezze e un titolo al quale tiene molto, quello di Altezza Reale. Infatti, Ernst August di Hanover è ancora suo marito (i due sono solo separati) ma forse ancora per poco. Infatti, l’eccentrico Principe potrebbe chiedere a breve il divorzio, per sposare la nuova fidanzata, l’artista Claudia Stilianopoulos, sedici anni più giovane di lui.

Carolina di Monaco: a rischio il titolo di Altezza Reale

Non tutte le Principesse sono dello stesso rango: ne sono un esempio Carolina di Monaco e sua sorella Stephanie che, nascendo nel Principato di Monaco, nel quale non esistono un Re e una Regina, hanno solo (si fa per dire) il titolo di Altezza Serenissima.

Per questo, la scaltra figlia di Grace Kelly e Ranieri di Monaco, ha sposato, in terze nozze Ernst August di Hannover, diventando finalmente Altezza Reale. Questo perché la famiglia di lui è molto più antica e nobile dei Grimaldi e, se scaviamo nella storia, neanche così passata, scopriamo che gli Hannover oggi dovrebbero essere sul trono inglese al posto dei Windsor.

Tornando nel Principato di Monaco, il motivo per il quale Carolina si è separata da Ernst ma non ha mai accettato il divorzio è proprio questo: non perdere il titolo, gioielli e con esso la possibilità, un giorno, di mettere le mani su una ghiotta fetta dell’eredità, che si aggira intorno ai 350 milioni di euro. Con il divorzio non avrebbe più accesso a nulla, poiché la figlia della coppia, la Principessa Alexandra, è ormai maggiorenne e può gestire il proprio patrimonio da sola.

Infondo, era stata proprio mamma Grace a farla sognare in grande: il desiderio dell’ex attrice, infatti, era quello di far convolare a nozze la figlia maggiore con l’allora Principe Carlo, ma l’arrivo di Diana ha infranto questo “sogno”.

Ernst di Hannover potrebbe chiedere a breve il divorzio

Se in questi tredici anni dalla separazione Carolina ha potuto mantenere titolo e privilegi, ora le cose potrebbero cambiare. I bene informati riferiscono, come abbiamo anticipato, che sia stata sempre lei a dire no al divorzio, e non per motivi sentimentali tantomeno religiosi, ma economici.

Ernst August di Hanover, però, a sessantotto anni è pronto a rifarsi una vita, con la sua nuova compagna, l’artista Claudia Stilianopoulos, 49 anni, figlia della socialite e scrittrice Pitita Ridruejo. Nei giorni scorsi, in occasione dei sessant’anni di un noto ristorante di Madrid, la coppia ha fatto la prima apparizione pubblica ufficiale, dopo mesi di paparazzate.

I due, infatti, si sono conosciuti nell’estate del 2021, a Ibiza, e da allora non si sono più lasciati. Chi conosce bene Ernst assicura che ha ritrovato quella serenità che non aveva più da tempo, e che è pronto a dire sì per la terza volta. E Carolina? Se questo accadesse tornerebbe ad essere Altezza Reale, e perderebbe i gioielli di famiglia ricevuti in dono per le nozze. Uno scenario che ha scongiurato per oltre un decennio, e che sta per diventare realtà.

Il tormentato matrimonio di Carolina e Ernst di Hannover

Innamoratosi nel 1998, quando Ernst era fresco di divorzio dalla prima moglie, la coppia è convolata a nozze nel 1999, anno in cui nasce Alexandra di Hannover, che ha oggi 23 anni. Il matrimonio procede tra alti e bassi, con gossip, scandali e la dipendenza da alcolici del nobile.

Nel 1998 colpì un fotografo col suo ombrello, nel 2000 in Kenya aggredì il proprietario di una discoteca, e infine fu colto mentre mentre urinava davanti al padiglione della Turchia all’Expo di Hannover. Il colpo di grazia arrivò nel 2009, quando fu paparazzato con una squillo del Club Babylon di Vienna.

Lo stesso anno arrivò la separazione e da allora i due non sono mai più stati fotografati insieme, anche se, nel 2015, hanno fatto un breve tenativo di riconciliazione, ma neanche questo ha funzionato.